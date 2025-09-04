Nuevamente Hospital Escuela suspende cirugías selectivas

Tegucigalpa – Nuevamente, el principal centro asistencial del país, el Hospital Escuela suspendió las cirugías selectivas debido a que las máquinas de lavandería están en mal estado.

La zona de lavandería acumula varias piezas de ropa quirúrgica y la maquinaria está apagada, según mostraron imágenes de video captadas por medios locales, mientras que el personal de guardia del Hospital Escuela advertía a los camarógrafos que se retiraran del lugar y apagaran sus cámaras, y amenazaba con llamar a agentes de la Policía Nacional.

Trascendió además, que la situación comenzó hace unos días y que han estado enviado a lavar ropa al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), de acuerdo a lo señalado a medios de comunicación por parte del presidente del Sindicato de Trabajadores del Hospital Escuela, Mauricio Corrales.

Por su parte, el portavoz del Hospital Escuela Said Norales confirmó que la lavandería estaba fuera de servicio. “En esta momento están haciendo unas reparaciones de los equipos de lavandería del Hospital Escuela”.

Norales agregó que cuentan con ropa desechable por lo que en estos momentos, las cirugías de emergencia se están realizando con normalidad.

En tanto, las cirugías selectivas dijo que “en los próximos días estas cirugías electivas se reprogramarán, porque son pacientes que están dentro del hospital, en las diferentes salas”. VC