Nueva York vuelve a blindar el Madison Square Garden por las finales de la NBA

Nueva York- Nueva York vuelve a blindar este miércoles el Madison Square Garden (MSG) por el cuarto partido de las finales de la NBA, en el que se enfrentan en la Gran Manzana los San Antonio Spurs y los New York Knicks, según anunció el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD).

«Sabemos que están entusiasmados por animar a los Knicks esta noche —nosotros también lo estamos—, pero queremos que todos estén seguros. A partir de las 16.00 horas, estableceremos la misma zona de seguridad alrededor del MSG que tuvimos el lunes. Se realizarán controles de seguridad a todas las personas», anotó en un comunicado el departamento.

El lunes se incrementaron las medidas de seguridad por la asistencia al partido del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, y se canceló la fiesta oficial de visionado al aire libre en pantallas cerca del MSG.

Esos eventos tuvieron lugar en Bryant Park, también en el centro de Nueva York, y pese a que durante el visionado no se sufrieron altercados, la situación se descontroló tras el final del partido, despues de que Nueva York perdiera ante San Antonio por 115-111. Se registraron peleas y la policía tuvo que utilizar gas pimienta para dispersar a la multitud.

Un total de 21 personas fueron detenidas, ocho de ellas fueron acusadas formalmente y varios agentes resultaron heridos.

No obstante, los aficionados de los New York Knicks sí podrán volver a ver el partido este miércoles tanto dentro como fuera del Madison Square Garden.

Según el NYPD, se organizará un evento con entrada para ver el cuarto partido en Plaza33, justo al oeste del Madison Square Garden, pero los aficionados necesitarán una entrada para asistir al evento y, una vez dentro, no se permitirá volver a entrar si se sale del recinto.

Ayer, el alcalde de Nueva York dijo en sus redes que «este es un momento histórico y alegre para nuestra ciudad» y que no permitirán «que la violencia lo empañe».

«Manténganse a salvo, cuídense y celebren con responsabilidad», concluyó.

Por su parte, un portavoz de MSG Sports criticó el plan de seguridad, al afirmar que limitaría innecesariamente las celebraciones de los aficionados de los Knicks y perjudicaría a los negocios que dependen de la afluencia de público en los alrededores del estadio durante los días de partido. EFE (AD)