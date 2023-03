Nueva York se prepara para posibles protestas si Trump es acusado

Nueva York – Las autoridades de Nueva York están preparándose para responder a posibles protestas en la ciudad en caso de que el expresidente estadounidense Donald Trump sea acusado en el marco de una investigación por el pago de dinero para silenciar a la actriz de cine porno Stormy Daniels.

El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) y el Servicio secreto están coordinándose para trazar planes después de que el sábado el propio Trump dijera que esperaba ser arrestado el martes y llamara a sus partidarios a manifestarse.

Así lo dijeron este domingo al diario New York Post varias fuentes, según las cuáles hubo ya una reunión con ese fin y mañana lunes se espera otra.

«Usaremos todos los recursos a disposición», aseguró al diario una fuente del NYPD, que recordó que el cuerpo cuenta con una unidad especial que se despliega en casos de disturbios o de grandes acontecimientos en la ciudad.

Entre otras medidas, se está discutiendo la posibilidad de restringir el acceso de vehículos al tribunal de Manhattan ante el que debería aparecer Trump si es acusado o desplegar agentes dentro y fuera del edificio.

Uno de los portavoces de la Casa Blanca, John Kirby, sostuvo también este domingo que aunque no es consciente de que haya habido amenazas a la seguridad relacionadas con el llamamiento de Trump, las autoridades vigilan el surgimiento de eventuales protestas.

«Controlamos siempre la situación lo mejor que podemos. Y obviamente no queremos que haya violencia, desde luego no hasta el extremo de lo que vimos el 6 de enero» de 2021, dijo en la cadena Fox en referencia al asalto al Capitolio, antes del cual Trump también había instado a sus partidarios a manifestarse contra los resultados de las elecciones en las que fue derrotado por Biden.

Por ahora, la Fiscalía del distrito no ha confirmado que vayan a presentarse cargos contra el expresidente, cuyos mensajes hablando de un arresto el martes, según su círculo cercano, se basan en informaciones de prensa.

Este domingo, Trump volvió a la carga y acusó a su sucesor, Joe Biden, de estar implicado en la investigación, que se desarrolla desde hace cinco años por el supuesto pago de 130.000 dólares a la actriz porno Stormy Daniels presuntamente a cambio de su silencio sobre una relación sexual durante la campaña electoral que lo acabó llevando a la Casa Blanca en 2017

«Biden quiere fingir que no tiene nada que ver con el asalto a la democracia de la Fiscalía de Manhattan cuando, de hecho, ha ‘llenado’ la oficina del fiscal con gente del Departamento de Injusticia», dijo en su red social, Truth Social, la misma desde la que anunció el sábado su eventual arresto y desde la que instó a la protesta.

Según publicó este domingo The New York Times, se espera que el gran jurado encargado de este caso vote pronto si decide o no imputar a Trump.

Antes de ello, señala el diario, podría escuchar este lunes el testimonio del abogado Robert J. Costello, que aparecería a petición de la defensa para tratar de socavar la credibilidad del que está llamado a ser el principal testigo de la Fiscalía, el exabogado de Trump Michael Cohen. EFE

