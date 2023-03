Nueva York pasa del icónico «I ♥ NY» a su nuevo logo pospandemia: «We ♥ NYC»

Nueva York – La ciudad de Nueva York lanzó esta semana su nuevo logo «We ♥ NYC» (Amamos la ciudad de Nueva York), un cambio que marca de algún modo la época pospandemia y tiene como fin reforzar la unión de los neoyorquinos, pero el nuevo símbolo no ha sido bien recibido por todos.

Hasta ahora el distintivo de la Gran Manzana era «I ♥ NY» («Yo amo Nueva York»), obra que el diseñador Milton Glaser (1929 -2020), delineó en el reverso de un sobre mientras viajaba en un taxi para una campaña de 1977 que buscaba promover el turismo en el estado de Nueva York.

El objetivo de aquel logo era destacar tanto la naturaleza como la cultura en el estado y alentar el turismo y los negocios vacacionales, ya que en esa época el estado pasaba por una crisis económica -ni siquiera se podían mantener encendidas las luces de la ciudad que nunca duerme-, había un alto nivel de desempleo y un nivel récord de violencia.

UN MENSAJE MÁS INCLUSIVO

En la tienda de recuerdos en la que trabaja Derech Maddineni se venden postales, imanes y tazas con ese mítico logo, pero al dependiente le gusta más la nueva versión.

«Me gusta la parte de ‘nosotros’ porque engloba a todo el mundo», cuenta a Efe Maddineni, quien llegó a la Gran Manzana hace siete meses desde la India. «Me hace sentir como si ya fuese parte de esta ciudad», añade.

A diferencia de en los años 70, la industria del turismo de Nueva York está valorada ahora en 85.000 millones de dólares y pese a que durante la pandemia las luces no se apagaron, sí que se vaciaron las calles, los restaurantes y los hoteles, lo que hizo resentirse mucho a esta industria.

«Esta campaña no son solo palabras. No es un simple eslogan. No es un logotipo. Es un espíritu, un espíritu que necesita cobrar vida a través de cada uno de nosotros», recalcó en la presentación del nuevo logo la gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul.

Por su parte, el alcalde de la ciudad, Eric Adams, amigo de las frases pomposas, señaló que «We Love New York» transmite un mensaje claro: «Que nos amamos los unos a otros y amamos a nuestro país».

UN CAMBIO CRITICADO

A Napoleón Hernández el nuevo logo no le convence: dice que, ante la creciente polarización de la sociedad estadounidense, esta no es la manera de solucionar el problema.

«Creo que (el nuevo eslogan) va por el lado de intentar crear esa unión, pero es muy superficial, no está realmente arreglando las cosas de fondo», señala el mexicano, que vive en Brooklyn desde 2008.

Para Anthony Ptak, que nació hace más de 50 años en Brooklyn y ahora vive en Manhattan, el nuevo logo no le transmite nada.

«Tal vez signifique algo para alguien de fuera de Nueva York.Tal vez por eso el alcalde o quien propuso esto decidió que debíamos hacerlo más plural y universal», añade.

En las redes sociales, sobre todo Twitter, el nuevo logo también ha sido ampliamente criticado, con una idea generalizada de que no se entiende por qué cambiar lo que funciona y no está roto.

La idea del diseñador de la nueva campaña, Graham Clifford, era “dar un toque más moderno” al archiconocido símbolo, plasmado en camisetas, llaveros, pegatinas y todo tipo de «merchandasing».

No solo se cambió el mensaje del logo, sino también el corazón -ahora tiene una sombra que le da más volumen, y el tipo de letra, la nueva versión cuenta con una fuente adaptada en la tipografía de los letreros del metro. JS