Nueva York ofrece 500 entradas del Mundial a familias, personal de emergencia y militares

Nueva York- La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, anunció este miércoles que el estado ofrecerá 500 entradas gratuitas a los partidos del Mundial de fútbol en la ciudad a familias trabajadoras con hijos, personal de primeros auxilios y familias de militares.

Según un comunicado, cada boleto incluirá un billete gratuito de ida y vuelta en autobús lanzadera al estadio de Nueva York-Nueva Jersey (MetLife), con el objetivo de que la Copa Mundial de la FIFA 2026 sea «más accesible y asequible para los neoyorquinos».

«El Mundial es uno de los mayores eventos del planeta, y no debería ser solo para aquellos que pueden permitirse la entrada más codiciada de la ciudad», apuntó Hochul.

Las entradas se distribuirán a través de las organizaciones benéficas Alliance of New York State YMCAs y Tunnel to Towers en la ciudad de Nueva York, Long Island y los condados de Westchester y Rockland.

Alex Lasry, director ejecutivo del Comité Organizador del Mundial en el MetLife (NYNJ Host Committee), subrayó que «es importante que las personas que viven en Nueva York tengan la oportunidad de formar parte» del evento.

«Estas oportunidades reflejan la esencia misma de este torneo: unir a las personas y crear experiencias que fortalezcan a las comunidades mucho después de que termine este verano», señaló.

Hace unas semanas, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, organizó unas rifas de 1.000 boletos destinados a residentes de la ciudad para partidos del Mundial a un precio de 50 dólares y con transporte gratuito de ida y vuelta.

Al igual que Nueva York, Nueva Jersey también regalará 770 entradas para ver los partidos del Mundial en el estadio MetLife a clubes de fútbol juvenil, trabajadores del sector salud, niños enfermos y personas que apoyen los comercios locales, según anunció ayer la gobernadora del estado, Mikie Sherrill. EFE (AD)