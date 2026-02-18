Nueva relación gobierno-empresarios busca revertir altas tasas de desempleo en Honduras

Tegucigalpa (Por Ronald Ordóñez) – Pese a las adversidades y rezagos en la creación de puestos de trabajo en Honduras, el país vuelve a soñar con superar el flagelo del desempleo tras estrechar las relaciones entre el sector privado y el Gobierno, distantes en los últimos cuatro años.

– El 2025 cerró con 4.9 % de desempleo abierto que se traduce en 200 mil personas sin trabajo.

En las bulliciosas calles de Tegucigalpa y San Pedro Sula, donde el sol del trópico ilumina rostros llenos de determinación, miles de hondureños despiertan cada día con la fe de que un nuevo amanecer traerá oportunidades.

Ver: Más de 386 mil personas están desempleadas en Honduras, detalla el Cohep

A pesar de los vientos adversos y de la incertidumbre, la resiliencia del pueblo catracho se erige como un faro de esperanza, recordando que, con diálogo y acciones concretas, el empleo digno puede transformar vidas y reconstruir comunidades.

Todo ese ambiente favorable sugiere que Honduras se asoma a un horizonte donde la colaboración entre el gobierno y sector privado promete abrir puertas a un futuro más próspero. Una sombra de dudas, aún en ese ámbito retórico, no deja de generar sobresalto entre los varias veces engañados hondureños.

Visión país

Fernando Puerto Castro, titular de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, dijo este martes que la creación de empleos debe ser una visión de país.

No obstante, enfatizó que el gobierno no puede ser una fuente de creación de empleos, sino un motivador, un conciliador para que el sector privado lo pueda hacer.

Ver: Tasa de desempleo en Honduras aumentó a 7.2 % en 2024, según informe de la UNAH

“Como sector público a lo que estamos obligados es a generar condiciones para que exista inversión y se generen nuevas fuentes de empleos”, manifestó el secretario de Trabajo desmarcándose de la responsabilidad directa.

“Tenemos que darle vuelta a la página y pensar que la ’empleomanía‘ tiene que ser un vicio del pasado. No podemos apostarle a eso como visión a futuro de nuestro país”, dijo el funcionario. A las puertas de la Cámara Legislativa, una iniciativa del Ejecutivo busca achicar el tamaño del Estado para reordenar las finanzas públicas, lo que implica que miles de burócratas quedarán sin sus trabajos.

“Las fuentes de empleo deben ser generadas por el sector privado”, enfatizó al tiempo que reiteró que al gobierno le corresponde, a través de leyes la seguridad jurídica y apoyo al sector productivo, fomentar la creación de empleo en el sector productivo.

“Poner en orden la casa”

De su lado, el director ejecutivo del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Armando Urtecho, señaló que lo primero que se debe hacer es “poner en orden la casa”.

En ese sentido, consideró que es lo que se está haciendo desde el gobierno en este momento.

“Lo que están haciendo es poner en orden la casa primero y luego se debe establecer que el sector privado sea el que genere el empleo pleno y productivo del país”, coincidió.

Expuso que como sector privado no buscan la tercerización del empleo, sino la formalización. Si hay empresas formales, hay empleos formales y si hay empleos formales hay seguridad social que es lo más importante para los ciudadanos.

Consideró que existe un clima para la inversión, pero se debe iniciar desde lo interno, es decir, primero debe existir inversión nacional para atraer la inversión extranjera.

Situación actual del desempleo

Honduras cerró el 2025 con una tasa de desempleo abierto del 4.9 %, lo que se traduce en aproximadamente 200,000 personas en busca de plazas laborales.

Estimaciones alternativas, como las de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), elevan esta cifra a un 7.2 %.

Más allá del desempleo abierto, el panorama se complica con 2.3 millones de hondureños enfrentando problemas laborales, incluyendo subempleo e informalidad, donde solo el 25 % de los trabajadores están registrados formalmente en el Seguro Social.

Entre los jóvenes de 15 a 29 años, la tasa de desocupación alcanza el 11.2 %, afectando a 144 mil 774 personas y agravando la desconexión con el mercado laboral.

Por regiones, el desempleo se distribuye de manera desigual: la Región Oriental registra un 7.7 %, la Central un 6.6 %, el Sur un 6.4 %, el Centro-Occidental un 5.6 %, el Occidental un 5.0 %, el Litoral Atlántico un 5.3 % y el Valle de Sula un 5.7 %.

Estas cifras reflejan un rezago estructural. Honduras muestra así la productividad más baja de la región, con apenas 8.1 dólares por hora trabajada.

Causas

La incertidumbre política ha sido un factor clave, generando desconfianza en inversionistas y pausando proyectos que podrían crear empleos. Decisiones gubernamentales, como la falta de apoyo al Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (Banhprovi), detuvieron la construcción de 18 mil unidades habitacionales, lo que equivale a 126 mil puestos perdidos.

Además, las invasiones de tierras han afectado 66 mil hectáreas agrícolas, eliminando más de 220 mil empleos en el agro.

Otras causas incluyen cierres de mercados internacionales, como en la industria camaronera, donde la ruptura con Taiwán y México ha cerrado 91 fincas y dejado seis mil empleos sin recuperar.

La no aprobación de leyes compensatorias, como una sustituta a la derogada Ley de Empleo por Hora, ha impactado en al menos 40 mil plazas.

Fenómenos naturales, como la Tormenta Sara, han dañado plantaciones bananeras, cerrando más de 30 fincas en los últimos cinco años.

Sectores afectados

El sector maquilador ha sido uno de los más golpeados, con más de 60 mil empleos perdidos en 2024 y 2025, concentrados en el norte como Choloma y Villanueva, debido a cierres de empresas como Delta Honduras y Hanes, entre otras.

La construcción ha visto más de 110 mil plazas evaporarse por falta de financiamiento y deudas gubernamentales de 4 mil 400 millones de lempiras.

Mientras que las micro y pequeñas empresas (Mipymes) reportaron caídas del 70 % en ventas navideñas, afectando ingresos estacionales.

El agro y el sector privado en general han visto reducciones, con más de 4 mil 600 empleos formales perdidos en 2024.

Datos de impacto

Tasa de desempleo abierto en 2025: 4.9 %, lo que representa aproximadamente 200 mil personas sin empleo formal.

Subempleo en 2025: Más de 2 millones de hondureños trabajan en condiciones de subempleo, con ingresos por debajo del salario mínimo y sin protección social.

De acuerdo al Cohep, actualmente hay más de 386 mil personas que están desempleados y que ya se rindieron en buscar empleo. Asimismo, se registran más de 937 mil jóvenes (18-30 años) que no trabajan ni estudian, considerados como ‘Ninis’, y que representan un 30 % de la población joven del país.

Perspectivas

A pesar de los desafíos, hay señales de esperanza: el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), impulsa la formalización de la economía para generar empleos dignos y reducir la informalidad.

Iniciativas como la Feria de Empleo 2026 que tendrá lugar en el mes de marzo en Tegucigalpa ofrecen más de mil vacantes en diversos sectores.

El 2026 se presenta como un año expectante, donde la colaboración podría revertir la tendencia y elevar el bienestar.

No obstante, si no se actúa ahora, con unidad y visión, se corre el riesgo de perder una generación entera. (RO)