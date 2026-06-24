Nueva onda tropical ingresa este viernes al territorio hondureño

Tegucigalpa – De acuerdo con el pronóstico del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), este viernes 26 de junio ingresará una nueva onda tropical de corta amplitud al territorio nacional, lo que dejará lluvias en varias regiones del país.

Así lo confirmó el pronosticador de turno, Mario Centeno, quien detalló que las condiciones de lluvias afectarán principalmente el oriente y el occidente del país.

Al tratarse de una onda tropical de corta amplitud dejará lluvias con acumulados máximos de 30 milímetros, dijo.

Lo anterior es favorable para estas zonas ya que no han recibido lluvias en los últimos días, refirió.

Entre tanto, las condiciones cálidas y la poca probabilidad de lluvias continuarán en el territorio nacional, acentuó. (RO)