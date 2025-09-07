Nueva onda tropical ingresa este domingo al territorio nacional

Tegucigalpa – De acuerdo con el pronóstico del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), la tarde de este domingo ingresa al territorio nacional una nueva onda tropical.

Así lo confirmó el pronosticador de turno, Mario Centeno, quien detalló que las condiciones de lluvias prevalecerán durante la noche de este domingo.

Para este día prevalecerán las condiciones mayormente secas por la mañana, mientras que, por la tarde el ingreso y desplazamiento de una onda tropical, generará aumento en la nubosidad, precipitaciones débiles a moderadas, dispersas a ocasionalmente fuertes aisladas, con tormentas eléctricas en la mayor parte del país

Los mayores acumulados se presentarán en sectores de las regiones del occidente, suroccidente y sur del país, detalló.

Acotó que se prevén acumulados mínimos de lluvias.

El oleaje en las costas se mantendrá entre y cuatro pies de altura, refirió.

El descenso de temperatura y las lluvias y lloviznas se extenderán hasta este lunes, apuntó. (RO)