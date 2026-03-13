Nueva masacre cobró la vida de cinco personas en Sulaco, Yoro

Tegucigalpa– Este viernes se reportó un nuevo episodio de violencia que no da tregua en el departamento de Yoro: una nueva masacre dejó un saldo de cinco personas fallecidas en la aldea El Pino, en el municipio de Sulaco.

El hecho se produjo en circunstancias que aún son materia de investigación por parte de las autoridades, que ya se encuentran en la zona recabando indicios y tratando de identificar a los responsables de este múltiple ataque.

Hasta ahora no se han ofrecido detalles oficiales sobre el móvil de la agresión ni sobre la identidad de las víctimas.

Según datos preliminares el nuevo hecho múltiple sería producto de un enfrentamiento entre dos bandas criminales que operan en la zona entre ellas el cartel del diablo.

Agentes policiales ya se encuentran en la zona, las víctimas quedaron tendidas a la orilla de la calle.

Esta es la quinta masacre registrada en Honduras, la segunda en menos de 24 horas. IR

Lista de Masacres 2026

N° | Lugar | Fecha | Cantidad de muertos

1.- Olanchito, Yoro / 10 de enero -3 muertos-

2.- La Masica, Atlántida / 17 de febrero -5 muertos-

3.- San Andrés, Lempira/ 9 de marzo –3 muertos–

4.- El Progreso, Yoro/ 12 de marzo –4 muertos–

5.- Sulaco, Yoro/13 de marzo –5 muertos