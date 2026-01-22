Nueva etapa del CN debe marcar el retorno a la institucionalidad y al consenso democrático, destaca Kenneth Madrid

Tegucigalpa – El analista político Kenneth Madrid calificó la jornada legislativa del miércoles como una muestra de institucionalidad y democracia participativa, destacando que fue un ejemplo de cómo deben operar los órganos colegiados en un sistema democrático.

“Ayer fue una muestra de institucionalidad, una muestra de democracia participativa, de cómo realmente deben operar los órganos colegiados y una muestra de verdadero gobierno legislativo”, expresó Madrid, al resaltar también el papel del secretario de Gobernación, Justicia y Descentralización, Tomás Vaquero, a quien reconoció por su buen desempeño durante el proceso.

De igual manera, el analista valoró positivamente el diálogo entre las bancadas del Partido Liberal y el Partido Nacional, señalando que este tipo de acuerdos políticos son fundamentales para garantizar la gobernabilidad del Poder Legislativo.

“Ver a liberales y nacionalistas dialogando y pactando políticamente por la gobernabilidad del Congreso es un aliciente democrático. Esto demuestra que en los próximos cuatro años se puede construir estabilidad a través del consenso”, sostuvo.

No obstante, Madrid fue crítico con el legado del Congreso anterior, al que calificó de “nefasto”, asegurando que desde la elección ilegal de su junta directiva se inició una cadena de acciones que quebrantaron la Constitución y acomodaron la norma a los intereses de quienes dirigían el Legislativo.

En ese sentido fue tajante, “eso no puede volver a suceder. No se puede seguir moldeando la ley al antojo de los directivos del Congreso”, advirtió.LB