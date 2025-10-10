Nueva embajadora hondureña en Roma presenta cartas credenciales al Papa León XIV

Tegucigalpa – La hondureña Gilliam Noemí Gómez Guifarro presentó sus cartas credenciales al papa León XIV como embajadora de Honduras ante la Santa Sede.

Gómez Guifarro es originaria de Tegucigalpa, arquitecta egresada de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y posee una maestría en Arquitectura Bioecológica y Tecnologías Sostenibles para el Medio Ambiente por la Universidad La Sapienza de Roma.

Realizó investigaciones de postgrado en la Universidad de Lund, Suecia, y obtuvo un diploma en Desarrollo y Cooperación Internacional del Instituto de Estudios de Política Internacional (ISPI) en Milán.

En el ámbito diplomático, Gómez Guifarro ha representado a Honduras en diversos países europeos. Ha sido primera secretaria y ministra asesora en las embajadas de Honduras ante Suecia e Italia, así como representante ante organismos internacionales en Ginebra.

Desde 2016, ha ejercido como ministra de la Embajada de Honduras ante la Santa Sede, San Marino y la Soberana Orden Militar de Malta, además de desempeñarse como Encargada de Negocios interina en varios períodos.

A partir de esta fecha toma posesión como embajada de Honduras en el Vaticano. (RO)