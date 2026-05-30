Nueva división antiextorsión abre expectativas, pero exige resultados concretos, advierte penalista

Tegucigalpa – La reciente creación de una unidad especializada contra la extorsión y asociaciones terroristas representa una oportunidad clave para enfrentar uno de los delitos que más golpea a la sociedad hondureña; sin embargo, su éxito dependerá de resultados tangibles y de una estrategia integral de seguridad, advirtió el abogado penalista y capitán en condición de retiro, German Licona.

– Abogó por invertir millonarios recursos en fortalecer la investigación criminal.

Licona señaló que el país ha atravesado por constantes cambios institucionales en materia de seguridad, muchas veces limitados a modificaciones de nombre, sin lograr impactos sostenibles en la lucha contra las maras y la extorsión.

“El problema de la seguridad ciudadana es estructural y requiere el concurso de los mejores hombres y mujeres del país. No basta con sustituir instituciones, se necesita garantizar que el delito de extorsión sea atacado en todas sus manifestaciones”, subrayó el exoficial.

El experto en seguridad enfatizó que la extorsión continúa siendo uno de los crímenes que genera mayor temor en la población, afectando directamente la economía de miles de familias y pequeños emprendedores, al basarse en mecanismos de violencia y miedo sistemático.

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Bajo esa premisa, consideró que la nueva unidad especializada constituye un paso estratégico en la política de seguridad del Estado, siempre y cuando esté acompañada de acciones concretas. “La reducción de los índices de criminalidad no dependerá de la creación de una estructura, sino de una estrategia integral que combine inteligencia, investigación criminal, prevención, coordinación interinstitucional y una efectiva judicialización”, reflexionó.

Germán Licona también hizo énfasis en el papel del sistema de justicia, particularmente del Ministerio Público, al señalar que debe demostrar independencia y firmeza en la persecución penal. “No puede repetirse la práctica de debilitar requerimientos fiscales por presiones externas”, apuntó.

Asimismo, destacó la necesidad de atacar las fuentes de financiamiento de las estructuras criminales y fortalecer el sistema penitenciario como parte de una política de seguridad más robusta.

Apoyo a nueva división

En cuanto a la medición de resultados, indicó que el éxito de la nueva estrategia deberá reflejarse en la disminución de denuncias por extorsión, la captura de líderes criminales, el desmantelamiento de estructuras y la recuperación de la confianza ciudadana.

El penalista también cuestionó el uso de los recursos provenientes de la Tasa de Seguridad, señalando que, pese a la millonaria recaudación en la última década, no se han visto reflejados en el fortalecimiento institucional esperado. Adicionó que bajo este impuesto se recaudan más de 400 millones de lempiras mensuales, por lo que es fundameta invertir estos recursos en fortalecer la investigación criminal en el país.

El entrevistado subrayó que los modelos de seguridad exitosos en la región han estado respaldados por una fuerte voluntad política y reformas legales integrales, incluyendo la tipificación de estructuras criminales como organizaciones terroristas, lo cual abre la puerta a una cooperación internacional más efectiva.

“El país necesita decisiones firmes y coherentes. Esta nueva iniciativa debe traducirse en resultados reales para devolverle la tranquilidad a la población”, concluyó. JS