Nueva demanda contra alcaldía de El Corpus por L. 27 millones

Tegucigalpa – Este martes se conoció otra demanda laboral contra la alcaldía de El Corpus en el departamento de Choluteca, sur de Honduras, por un monto de 27 millones de lempiras por incumplimiento de acuerdos conciliatorios.

Los demandantes son supuestos empleados que fueron despedidos y demandaron a la alcaldía y exigen pago de indemnizaciones mediante embargo.

Las exigencias son pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, reajuste de salario mínimo y su indemnización por la falta de pago por concepto de daños y perjuicios, decimocuarto y décimo tercer mes de salario, salarios y vacaciones adeudadas.

El bufete que defiende a los exempleados municipales es “Estudio Jurídico Ocon Zambrano y asociados”.

(LEER): Embargan la alcaldía de El Corpus por demanda laboral que asciende a L.63 millones

Esta demanda se suma al embargo laboral que hizo exempleados municipales por 63 millones 178 mil 454.59 lempiras.

Las alcaldías que han sido embargadas son la de Choluteca, El Corpus, La Paz, Guata, Guarizama y Manguile. AG