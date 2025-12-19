Nueva cúpula de las FFAA participa en culto religioso para encomendar su misión institucional

Tegucigalpa- Con el objetivo de encomendar en las manos de Dios su nueva misión, el jefe del Estado Mayor Conjunto, general de brigada Héctor Benjamín Valerio Ardón, junto a la Junta de Comandantes y miembros de la XXIX Promoción, participó este día en un culto religioso, como parte de las actividades iniciales tras el relevo en la cúpula militar.

El general Héctor Benjamín Valerio Ardón, asumió ayer jueves el mando del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras (FFAA). En su primer discurso oficial, reafirmó el compromiso de la institución castrense con la alternabilidad en el poder, asegurando que las Fuerzas Armadas respetarán la declaratoria de resultados electorales que emita el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Asimismo, el nuevo jefe militar hizo un llamado a sus compañeros de armas a preservar el carácter apolítico y no deliberante de las FFAA, subrayando que cada acción debe orientarse al interés supremo de la nación.

“Nuestra actuación debe ser siempre en función del interés nacional y del respeto a la institucionalidad democrática”, enfatizó.

Nueva Junta de Comandantes

La nueva Junta de Comandantes quedó conformada de la siguiente manera: Coronel de Ingeniería Luis Alonso Rosales, subjefe del Estado Mayor Conjunto.

Coronel de Caballería Marco Alexander Lanza, inspector general.

Coronel de Infantería José Rodimiro Murillo, comandante general del Ejército.

General de Brigada Walter Yanuario Paz, comandante general de la Fuerza Aérea Hondureña.

Capitán de Navío Ricardo de Jesús Dubón, comandante general de la Fuerza Naval de Honduras.

Asimismo, el coronel de Infantería Selvin Antúnez Medina asumirá como jefe de la Policía Militar del Orden Público (PMOP).

Las autoridades militares reiteraron su compromiso de actuar con apego a la Constitución y las leyes, en un contexto nacional marcado por el deterioro de la confianza en la institucionalidad y la expectativa en el proceso electoral actual y por la declaratoria oficial de resultados.LB