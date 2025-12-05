Nueva conexión directa entre aeropuerto Villeda Morales y Fort Lauderdale

San Pedro Sula – El Servicio Aeroportuario Nacional (SAN) anunció que JetBlue lanzó este viernes una nueva ruta directa que conecta las ciudades de Fort Lauderdale, Florida y San Pedro Sula.

Esta será una operación que se realizará cuatro veces por semana como parte del ambicioso plan de expansión de la aerolínea en la región.

La nueva conexión entre el aeropuerto internacional Fort Lauderdale–Hollywood (FLL) y San Pedro Sula refuerza una vez más la posición del aeropuerto Ramón Villeda Morales como la terminal aérea más importante del país.

“Esta nueva ruta es una señal evidente de la confianza y credibilidad que se ha construido, y marca un legado que seguirá impulsando nuestro futuro”, expresó el secretario del SAN, Malcolm Stufkens.

Mientras que la gerente regional de JetBlue para Latinoamérica, Mónica Cordeiro, comentó que SPS está conectado directamente con dos ciudades de EEUU, Nueva York en el aeropuerto JFK y Fort Lauderdale.

Explicó que estas conexiones brindan a los clientes opciones aún más convenientes para visitar San Pedro Sula, un importante centro comercial y cultural en el norte de Honduras, y mantenerse conectados con sus familiares y seres queridos.

JetBlue se suma al creciente número de aerolíneas internacionales que están apostando por abrir nuevas rutas y aumentar sus frecuencias hacia Honduras.