Nueva coalición también busca combatir narcotráfico y reducir migración: Roberto Cosenza

Tegucigalpa – Roberto Cosenza, miembro de la Comisión de Relaciones Internacionales del Congreso Nacional, señaló que la coalición militar anunciada por Estados Unidos busca combatir el narcotráfico de forma conjunta y promover políticas económicas que ayuden a reducir la migración.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado una nueva «coalición militar» en Latinoamérica contra los cárteles del narcotráfico, durante la cumbre ‘Escudo de las Américas’ en Miami con líderes de derecha de la región, a quienes dijo que necesita su «ayuda».

El mandatario realizó este anuncio durante la cumbre durante el encuentro con 12 mandatarios latinoamericanos de derecha a la que no fueron invitados países con gobiernos progresistas como México, Brasil o Colombia.

Para el diputado Cosenza esta coalición demuestra que Honduras está fortaleciendo su lucha contra el narcotráfico.

Adicionalmente se busca frenar la migración irregular al promover políticas económicas sostenibles en la región, razonó.

Los asistentes a la cumbre fueron los líderes de Argentina, Javier Milei; de Bolivia, Rodrigo Paz; de Costa Rica, Rodrigo Chávez; de República Dominicana, Luis Abinader; de Ecuador, Daniel Noboa; de El Salvador, Nayib Bukele; de Guyana, Irfaan Ali; de Honduras, Nasry ‘Tito’ Asfura; de Panamá, José Raúl Mulino; de Paraguay, Santiago Peña; y de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar. (RO)