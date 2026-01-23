(VIDEO) Nueva agresión contra periodistas en Tegucigalpa

Tegucigalpa – Nuevamente se registra un ataque contra comunicadores sociales en la capital, a unas cuadras del Congreso Nacional, en una zona cuya seguridad ha reforzada en los últimos días.

El ataque contra dos periodistas y un camarógrafo, quienes laboran para el medio televisivo Tele País se registró en el barrio La Hoya, en la cercanía de la antigua Penitenciaría Nacional y fue captado por las cámaras de este medio.

Periodistas de Tele País registraron el momento del ataque que sufrieron este viernes. pic.twitter.com/gEHp8fhlA5 — Proceso Digital (@ProcesoDigital) January 23, 2026

Los periodistas fueron atacados por ejercer profesión, en el video se observa cómo un sujeto le lanza gas pimienta a una de las periodistas mientras a otro le lanzan piedras.

El hombre es apresado por soldados y al momento de ser requerido indica “ellas provocaron, son unas Hermes”.

El portavoz de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), Mario Rivera dijo que el hombre estaba agrediendo al equipo periodístico tanto al camarógrafo como a la periodista, “les estaba rociando gas pimienta y también agrediendo física y verbalmente”.

Indicó que el personal asignado cerca de la zona de La Isla, detuvo al hombre y ya fue remitido a la posta del barrio Abajo.

#URGENTE A esta hora se reporta una persona detenida en el sector de La Hoya, por agredir a miembros de la prensa. #ProcesoDigital pic.twitter.com/d07w7QX333 — Proceso Digital (@ProcesoDigital) January 23, 2026

Este es el segundo ataque contra periodistas que se registra esta semana. La periodista Claudia Cáceres, quien labora en la radioemisora Radio Cadena Voces (RCV), denunció la agresión que sufrió por parte de colectivos del partido Libertad y Refundación (Libre).

(Leer) Colectivos de Libre agreden a periodista de RCV

Cáceres fue agredida tras salir de las instalaciones del Consejo Nacional Electoral (CNE), donde fue interceptada por un grupo de individuos encapuchados, a quienes identificó como colectivos de Libre. VC