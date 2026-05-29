Nueva Agencia Nacional contra el Crimen atacará varios delitos, según miembro de Comisión de Seguridad del CN

Tegucigalpa- El diputado suplente del Partido Liberal y miembro de la Comisión de Seguridad del Congreso Nacional, Alex Berríos, aseguró que el Legislativo mantiene el compromiso de fortalecer la seguridad del país y respaldó la creación de una nueva agencia de combate al crimen organizado que sustituirá a la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO).

Berríos afirmó que Honduras viene de una administración “bastante difícil” en materia de seguridad durante el gobierno de Libre, señalando que fondos de la Secretaría de Seguridad fueron destinados incluso a equipos deportivos, lo que provocó un debilitamiento de las instituciones encargadas de combatir la criminalidad.

“Ha sido un reto bastante grande para el ministro de Seguridad”, expresó el parlamentario, quien destacó que desde el Congreso Nacional y la Comisión de Seguridad se han aprobado diferentes herramientas jurídicas para fortalecer las capacidades operativas del Ejecutivo.

Indicó que la creación de la nueva agencia (Agencia Nacional contra el Crimen) responde a una exigencia del pueblo hondureño y a la necesidad de actualizar constantemente las estrategias de combate al crimen organizado.

El congresista confirmó que la DIPAMPCO quedará totalmente disuelta y será reemplazada por una fuerza de tarea especial dentro de la Policía Nacional.

Explicó que la nueva agencia integrará a diferentes instituciones del Estado, entre ellas el Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, bajo una coordinación conjunta orientada a enfrentar estructuras criminales.

Asimismo, señaló que Estados Unidos mantiene presión para que Honduras obtenga mejores resultados en materia de seguridad, por lo que también se prevé apoyo internacional para el funcionamiento de la nueva estructura.

Berríos adelantó que los detalles sobre la conformación de la agencia serán discutidos esta semana y explicó que no solo se enfocará en combatir la extorsión, sino también delitos como lavado de activos, narcotráfico, secuestros y asociaciones vinculadas al crimen organizado.

En relación con la Policía Militar, manifestó que sería positivo involucrarla en la nueva estrategia de seguridad, argumentando que en el pasado generó “buenos resultados”, aunque reconoció que existieron denuncias por violaciones a derechos humanos.

“Se tienen que corregir los errores y esperar que la Policía vaya recuperando la confianza”, sostuvo, al tiempo que insistió en la necesidad de mantener procesos permanentes de depuración dentro de las instituciones de seguridad, alejados de intereses políticos.LB