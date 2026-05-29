Nueva Agencia contra el Crimen, la apuesta de Honduras ante desbordada inseguridad

Tegucigalpa – Como parte de las acciones impulsadas por el actual Gobierno para fortalecer la lucha contra la extorsión y el crimen organizado, se anunció la creación de la Agencia Nacional contra el Crimen (ANC), que operará como una herramienta de coordinación estratégica entre las distintas instituciones de seguridad, investigación e inteligencia del Estado.

– La Agencia Nacional contra el Crimen, creada mediante el decreto 84-2026, permitirá fortalecer la articulación entre instituciones de seguridad, inteligencia e investigación del Estado en el combate contra la extorsión y el crimen organizado.

La Agencia Nacional contra el Crimen fue creada, la noche del jueves, mediante el decreto legislativo 84-2026 y funcionará como un órgano adscrito al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS), orientado a fortalecer la articulación operativa y el intercambio de información en investigaciones relacionadas con estructuras criminales.

[LEER] Honduras de frente con plan propio a desafiante ofensiva criminal

El nuevo cuerpo tendrá coordinación entre instituciones de seguridad e investigación. La estructura permitirá coordinar acciones entre:

• Dirección Policial de Investigaciones (DPI);

• Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC);

• Policía Militar del Orden Público (PMOP);

• Fuerzas Armadas de Honduras;

• Policía Nacional de Honduras;

• y demás órganos de inteligencia y seguridad del Estado.

El objetivo será unificar criterios y fortalecer las capacidades operativas contra estructuras vinculadas a extorsión, crimen organizado y otras actividades delictivas de alto impacto.

El decreto establece además la creación de una plataforma de integración de información criminal que concentrará registros vinculados a investigaciones de extorsión.

[LEER] El límite del Estado frente a la corrupción de los operadores de justicia

La plataforma incluirá:

• Números telefónicos asociados a actividades delictivas;

• Registros bancarios;

• Plataformas de servicios financieros;

• Pagos móviles;

• y billeteras electrónicas vinculadas a investigaciones criminales.

Asimismo, las empresas proveedoras de estos servicios deberán remitir la información requerida dentro de un plazo máximo de 30 días.

La Agencia Nacional contra el Crimen forma parte del conjunto de reformas impulsadas por el Gobierno para fortalecer las herramientas tecnológicas, financieras y operativas del Estado frente a estructuras criminales.

Estas medidas buscan mejorar la capacidad de investigación, intercambio de inteligencia y coordinación interinstitucional para combatir delitos que afectan directamente a comerciantes, emprendedores, transportistas y familias hondureñas.

[LEER] Alarmante 98 % de impunidad en homicidios evidencia la ingobernabilidad en seguridad y justicia: ASJ

El Consejo Nacional de Defensa y Seguridad es el encargado de reglamentar todos los aspectos relacionados con el funcionamiento y operatividad de la Agencia Nacional contra el Crimen -trabajo que ya se está realizando- incluyendo los mecanismos necesarios para operaciones a nivel nacional. JS