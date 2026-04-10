Nueva administración identifica medicamentos vencidos por valor de L.109 millones

Tegucigalpa – El viceministro de Salud, Eduardo Midence, informó este viernes que el costo de los medicamentos vencidos encontrados en los almacenes asciende a 109 millones de lempiras.

Lo anterior sucede por falta de distribución de los medicamentos, en otras palabras no se tuvo la capacidad de entregarlos antes de que se venciera, explicó.

La cifra podría aumentar ya que se trata de un monto identificado preliminarmente, acentuó.

Se trabaja en identificar qué cantidad de este medicamento puede ser reconocido por el proveedor y cambiarlo por moléculas que son más necesarias para la población en este momento.

También recordó que de ocho camiones con que cuenta la Secretaría de Salud se encontró que solo dos permanecen activos.

Insistió que la poca capacidad de distribución y de planeación para la compra de medicamentos es lo que permitió que toda esta cantidad de medicamentos llegara a su fecha de caducidad.

Adelantó que este caso ya está en otra estancia del Gobierno ya que a la Sesal le corresponde velar por la salud de la población y es a otras dependencias que le corresponde la persecución del delito.

Entre el medicamento vencido se encuentra el correspondiente al cuadro básico, pero también medicamento especializado, refirió.

Todo este medicamento se encontraba en los almacenes centrales de la Sesal, precisó el funcionario. (RO)