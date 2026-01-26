Nueva administración heredará 1 mil 800 obras pendientes, entre ellos los hospitales: ministro de SIT

Tegucigalpa – El ministro de Infraestructura y Transporte (SIT), Octavio Pineda Paredes, señaló que la administración de Nasry Asfura heredará 1 mil 800 obras en ejecución y que quedaron pendientes de finalizar en su gestión.

– Constructoras privadas han reclamado reiteradamente el pago millonario de obras que ha inaugurado la presidenta Castro.

“Más de 1 mil 800 obras a la siguiente administración, sobre todo obras pequeñas de caminos productivos que en su mayoría tiene el volumen más grande”, dijo a periodistas.

Reveló que el nuevo gobierno tendrá un presupuesto de 16 mil millones de lempiras en la SIT.

El funcionario admitió que al corte del 31 de diciembre, la mora del pago de deuda será de 281 millones de lempiras.

Alardeó que unos 33 mil millones de lempiras se invirtieron en esa Secretaría, siendo una de las más rentables para el estado de Honduras.

Desglosó que se ejecutaron 5 mil 327 proyectos de diferentes envergaduras que beneficiaron a 6.8 millones de personas. Eso fue en la gestión desde el 2022 hasta ahora 2026, además se generaron más de 115 mil 236 empleos directos y 265 mil empleos indirectos.

Consultado por la construcción de los hospitales, contestó que quedó presupuesto para la contratación del equipamiento médico y no médico, ejecutar, finalizar y entregar las obras de Santa Bárbara, Salamá y Ocotepeque.

Sostuvo que la SIT solo estuvo a cargo de estos tres hospitales más la finalización del centro de Roatán.

Asimismo, le deseó a su sucesor que sea humilde, tenga paciencia y un equipo capacitado para cumplir en este ministerio. AG