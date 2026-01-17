Nueva administración definirá futuro de médicos cubanos en Honduras

Tegucigalpa – El exembajador de Honduras en Cuba, Andrés Pavón, indicó este sábado que la nueva administración dirigida por Nasry Asfura definirá el futuro de los médicos cubanos que están en el país.

Pavón recordó que el acuerdo inició en febrero de 2024 y de acuerdo a lo que trascendió en su momento, la duración del convenio sería de dos años, por lo que el mismo finaliza dentro de un par de semanas.

(Leer) Diputado Carlos Umaña reitera que médicos cubanos ejercen ilegalmente en Honduras

“Deberá revisarlo el nuevo gobierno y valorar si le da continuidad o no”, indicó al agregar que estos acuerdos se realizan en el marco de las relaciones bilaterales.

El Colegio Médico de Honduras (CMH), no reconoce la brigada de médicos de Cuba como una brigada médica extranjera porque no cumple con los requisitos y está actuando fuera de los cánones de la ley.

En el caso de los maestros cubanos, que llegaron a Honduras en diciembre de 2022 para implementar el método de alfabetización “Yo sí puedo”, bajo un convenio de cooperación educativa con la administración de Xiomara Castro, el exembajador de Honduras en Cuba dijo que aunque la mayor parte ya salió del país, todavía quedan unos pocos. VC