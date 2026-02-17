Nuestras palabras cambian físicamente el mundo

Chasty Fernández

Las palabras no son solo sonidos que se desvanecen en el aire. Son vibración, intención y energía en movimiento. Cada vez que hablamos, algo ocurre: en quien escucha, en quien pronuncia y, según algunas teorías, incluso en la materia que nos rodea.

El científico y matemático japonés Masaru Emoto dedicó años a investigar cómo las palabras y las emociones influyen en el agua. Sus experimentos consistían en exponer muestras a términos como “amor” o “gracias”, y también a expresiones como “odio” o “eres inútil”. Luego congelaba el agua y fotografiaba los cristales formados.

Según Emoto, las palabras positivas generaban estructuras armónicas y simétricas, mientras que las negativas producían formas caóticas y fragmentadas. Más allá del debate científico sobre sus hallazgos, la reflexión es poderosa: si el cuerpo humano está compuesto en gran parte por agua, ¿qué efecto tienen nuestras palabras sobre nosotros mismos y sobre los demás?

Decir “no sirves”, “siempre fallas” o “eres un problema” puede marcar profundamente la autoestima de un niño o niña, o la estabilidad emocional de un adulto. Las palabras repetidas se convierten en creencias. Y las creencias moldean decisiones y destinos. Por el contrario, frases como “confío en ti”, “gracias por intentarlo” o “te quiero” fortalecen, animan y transforman.

En los hogares, en las escuelas, en la política y en los medios de comunicación, el lenguaje construye realidades. Las palabras pueden sembrar miedo o esperanza. Pueden dividir o unir. Pueden herir o sanar.

En los medios de comunicación, este poder se multiplica. Los titulares y la forma de presentar los hechos no solo informan: también modelan emociones colectivas. Cuando el discurso se centra constantemente en la confrontación, el escándalo y la descalificación, la sociedad normaliza la agresividad como forma de diálogo. El debate es necesario en democracia, pero convertido en espectáculo y ataque personal, alimenta polarización y desconfianza. Las palabras repetidas cada día desde pantallas y micrófonos pueden instalar miedo, enojo y sospecha.

Sin embargo, también pueden hacer lo contrario: visibilizar soluciones, reconocer esfuerzos, promover respeto. Comunicar es un acto de responsabilidad social.

Tal vez no veamos cómo una palabra transforma el agua, pero sí vemos cómo transforma un rostro, una actitud y un ánimo. El mundo que habitamos también se construye con aquello que pronunciamos.

Por eso, habla con amor. Habla con gratitud. Habla con respeto. Habla con admiración. Habla con poder sobre tu propia vida. Cada palabra que eliges es una semilla: puede germinar en confianza o en miedo, en esperanza o en derrota.

La vida y la muerte están en el poder de nuestra lengua. Con ella podemos levantar o derribar, sanar o herir, construir o destruir. Si entendemos la dimensión de lo que decimos —en casa, en la escuela, en los medios y en la esfera pública— comprenderemos que no se trata solo de hablar, sino de crear realidad.

Cuando asumimos esa conciencia, comenzamos a transformar no solo nuestro entorno, sino también nuestro destino.