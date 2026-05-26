“Nuestra tarea con el juicio político ya terminó”, afirma presidente del Congreso

Tegucigalpa– El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, aseguró que la labor del Legislativo en el proceso de juicio político ya concluyó, tras la evacuación de audiencias, presentación de pruebas y deliberaciones en el Pleno.

-El Congreso Nacional de Honduras destituyó al fiscal general Johel Zelaya en marzo de 2026, luego de consumar un proceso de juicio político aprobado con 93 votos tras diversas interpelaciones. Asimismo, se aplicó juicio político al exconsejero del CNE Marlon Ochoa y a Mario Morazán del TJE, entre otros funcionarios.

Zambrano informó que el Congreso atenderá una solicitud del Ministerio Público y procederá a la entrega de los expedientes de los casos de juicio político, los cuales fueron recopilados durante el proceso legislativo.

El diputado explicó que el Secretario del Congreso, Carlos Ledezma, trasladará la documentación a la Fiscalía en las próximas horas, como parte del requerimiento oficial de esa institución.

“Nuestra tarea con el juicio político ya terminó”, reiteró el titular del Poder Legislativo.

Zambrano señaló que el rol del Congreso fue garantizar el debido proceso y sustanciar el procedimiento conforme a la ley.

Agregó que ahora será el Ministerio Público el encargado de analizar los expedientes y determinar si existen responsabilidades penales en los casos revisados.

Por último, el titular del Legislativo defendió la transparencia del proceso y afirmó que toda la información es pública y conocida por los medios de comunicación. AD