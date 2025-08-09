Nubosidad y lluvias débiles se registrarán en el territorio nacional  

Tegucigalpa– La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó que hay tiempo estable.

Convergencia de viento y humedad proveniente del mar Caribe y del océano Pacífico, produce aumento en la nubosidad, lluvias y chubascos débiles a ocasionalmente moderados y dispersos, con actividad eléctrica aislada en las regiones del suroccidente, áreas del norte, centro y sur.

Continúa la presencia en el ambiente del polvo del Sahara en concentraciones inferiores a los 45 microgramos por metro cúbico.

En cuanto al comportamiento de las temperaturas, las regiones presentan los siguientes registros:

Tegucigalpa: Máxima de 30°C, mínima de 19°C

Zona sur: Máxima de 36°C, mínima de 24°C

Zona central: Máxima de 33°C, mínima de 20°C

Zona norte: Máxima de 33°C, mínima de 23°C

Zona insular: Máxima de 30°C, mínima de 28°C

Zona oriental: Máxima de 32°C, mínima de 20°C

Zona occidental: Máxima de 33°C, mínima de 14°C

El informe también detalla que la fase lunar actual es luna llena, lo que puede influir en el comportamiento de mareas en las costas del país.

El oleaje en el mar Caribe 1 a 3 pies y el Golfo de Fonseca se mantendrá dentro de los rangos normales, entre 2 y 4 pies de altura.

La salida del sol 5:31 am y la puesta a las 6:20 p.m

Las autoridades de Gestión de Riesgos exhortan a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales y tomar las precauciones necesarias.LB