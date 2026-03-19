Notifican de ajuste en el costo de los boletos aéreos en Honduras

Tegucigalpa – La Asociación Hondureña de Líneas Aéreas comunicó este miércoles que habrá un ajuste en valor de los boletos aéreos debido al aumento en el precio de los combustibles.

Señaló que esta situación impacta en los costos operativos de la industria aérea a nivel global.

A través de un comunicado, argumentó que este ajuste responde a factores externos relacionados con el comportamiento del mercado internacional del combustible.

Añadió que el objetivo es contribuir a la sostenibilidad de las operaciones aéreas al permitir que las aerolíneas sigan prestando sus servicios de manera segura, eficiente y responsables.

Sostuvo que el interés es seguir ofreciendo la mejor y segura conectividad de Honduras.

Los aumentos de precios en los combustibles son por el conflicto bélico en el Medio Oriente que ha provocado el cierre del estrecho de Ormuz, lugar donde pasa el 20 % de la producción mundial del petróleo. AG