Noskova elimina a Keys y jugará en Wimbledon sus segundos cuartos de un Grand Slam

Redacción deportes – La checa Linda Noskova, de 21 años, ganó a la estadounidense Madison Keys por 6-4 y 7-6 (2) y se situó, por primera vez, en los cuartos de final de Wimbledon, los segunda en su carrera en un Grand Slam.

Noskova se enfrentará de camino a semifinales a la belga Elise Mertens que previamente eliminó a la checa Marie Bouzkova por 6-4 y 6-4.

En el primer cara a cara contra Keys, Noskova, duodécima del mundo, logró su novena victoria en diez partidos sobre hierba esta temporada incluidos los de Eastbourne, donde ganó antes de llegar a Londres. Ya se metió entre las ocho mejores en el Abierto de Australia, en el 2024.

Noskova se convirtió en la checa más joven en alcanzar los cuartos de final individuales femeninos de Wimbledon desde Petra Kvitova, quien se alzó con la victoria en el torneo en 2011.

El triunfo de Noskova, sellado en una hora y media, completa los emparejamientos del cuartos de final del cuadro femenino individual de Wimbledon. EFE