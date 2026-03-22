Nos van a aplicar incremento a un combustible que el Gobierno no ha comprado: Artículo 19

Tegucigalpa – Darwin Ponce, presidente Fundación de Protección al Consumidor Artículo 19, acusó hoy que en Honduras se está aplicando un incremento en tiempo real a los combustibles, es decir se aplica a un producto que el Gobierno aún no ha comprado.

El gobierno compró el combustible barato hace una semana, pero aun así le aplica el incremento en tiempo real, eso no está bien, dijo el defensor de los consumidores.

Es cierto que hay una crisis a nivel internacional, pero eso significa que entonces hasta la siguiente compra el gobierno pagaría más caro el combustible, pero ya aplica un incremento a los consumidores, eso no está bien, insistió.

Ver: L.7.44 sube la súper, L.12.77 el queroseno y L.8.56 el diésel a partir del lunes

Por onceava semana consecutiva los combustibles volverán a subir a partir de este lunes 23 de marzo.

La gasolina súper aumenta 7.44 lempiras, es decir que su nuevo precio será de 120.68 por galón.

En tanto, la gasolina regular sube 4.98 lempiras, y el valor en bomba será de 106.35 por galón.

El diésel, que es el derivado del petróleo más usado en Honduras, sube 8.56 lempiras, llegando a un costo de 108.26 por galón.

No obstante, según Ponce el Gobierno compró este combustible una o varias semanas atrás a un precio menor, pero ahora lo está vendiendo con un desproporcionado aumento.

“Estos incrementos tan desmesurados no son normales, me parece que en este momento el gobierno está haciendo dinero», acusó. (RO)