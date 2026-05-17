¡Nos quedamos sin agua!

Ing. René Alfredo Soto Rivera.

Tal como se venía anunciando hace décadas, desde finales del siglo pasado se desarrolló una campaña para concientizar a la población en general que estábamos transitando por un camino equivocado, al perder los bosques por la deforestación,(900,000 Has.en el periodo del 2013-2024, según análisis de la ASJ Honduras) se insistió en que Honduras es un país con vocación agrícola y no forestal, afirmación carente de soporte técnico y con una visión de corto plazo, y ahora ya podemos sentir y observar los resultados de tan irresponsable planteamiento.

Una empresa líder de radio en comunicación se canso de transmitir una campaña que invitaba por medio de un anuncio publicitario a los hondureños a revertir la tendencia de la tala y mal uso del suelo, cada año que ha pasado hemos generado esta crisis hídrica, y gracias a la cercanía de la época de invierno, las lluvias tempranas nos han salvado de enfrentar un panorama de desolación y sequía.

Los ganaderos y agricultores nunca quisieron entender que debían mejorar sus prácticas, pasar de una agricultura extensiva a una intensiva y de una ganadería extensiva a una estabulada, nunca entendieron que era mejor tener las vacas en establos que dejarlas vagando por áreas abiertas, supuestamente, para controlar más áreas para su beneficio personal a costillas del daño ambiental, al suprimir la foresta

Ahora, están lamentándose porque los proyectos ganaderos y agrícolas se viene a la calamidad por no disponer de agua para darle de tomar a los animales y para mantener los cultivos agrícolas; una situación que debería de provocarles vergüenza, ya estamos llegando al río de las verdades y a la fecha del sobregiro, es decir, a la fecha que estaríamos consumiendo los recursos naturales pertenecientes a las generaciones de hondureños que aún no han nacido. ¡vaya lotería que les estamos dejando!

Perdemos 10 hectáreas de bosque por hora aproximadamente, y con ello los beneficios intangibles que nos regalan como ser: el oxígeno, la captura del dióxido de carbono, la integridad de los ecosistemas, el efecto esponja del bosque, la estabilidad de los suelos, la conectividad biológica, la estabilidad de la cadena alimentaria, la temperatura y el banco genético… etc.

¡Debemos hacer un giro de 180 grados ya!, llamar a los técnicos más sobresalientes en las áreas : agrícolas, forestales, economistas biólogos, ambientales …etc. conformar esa mesa técnica para que podamos levantar este barco que se está hundiendo, por la sobre explotación debido a políticas mal diseñadas, quizás con metas de corto plazo, enfocadas en ciertos sectores de interés.

No, nos engañemos, sin agua no hay nada, hasta para las necesidades más básicas se verán limitadas, los escenarios son terribles, siguen generando incendios forestales y talando las áreas productoras de agua, en los pueblos saben muy bien quienes son los delincuentes que hacen estas acciones, pero por temor a represalias se llaman al silencio, inclusive los mismos alcaldes municipales saben quienes son.

En fin la situación se empeora, porque los impactos ambientales de este abuso ambiental se verán reflejados cuando inicie el invierno, en donde no estarán los bosques y el efecto esponja, lo que significa que el agua correrá una vez que se sature el suelo con agua, la misma producirá un aumento de los niveles del sistema hídrico con las consecuencias ya conocidas.

Necesitamos ser serios en esto, hay que ir: al ordenamiento del territorio, recuperar las áreas boscosas que por ley le corresponden al soberano, tecnificar el sector agrícola, producir más con menos área y agua, recuperar el balance hidrológico de la cada cuenca hidrográfica, profesionalizar las instituciones públicas rectoras de los bienes naturales, respetar el Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Honduras (SINAPH) y finalmente desarrollar una campaña de reforestación.

Estamos a un paso del punto del no retorno, evitemos desgracias y los niveles de pobreza, sin agua no hay vida, como se decía hace un par de décadas atrás, evitemos pelearnos por un vaso con agua, estamos a tiempo todavía, el próximo año será peor, ¡debemos actuar ahora.! mañana puede ser ya muy tarde. Hay soluciones a este panorama, pero debemos convocar al sector técnico-científico de la nación para levantar el barco. El año 2027 será mucho peor que el 2026, debido a la pérdida de la cobertura forestal, hasta la fecha de hoy (16-05-2028) se estiman que se han quemado 45,000 Has. es decir, la capacidad de retener la poca agua que caerá este año, en ese sentido debemos prepararnos para enfrentar este verano y próximo que será mucho más seco. Esta es la verdad y debemos ayudar a la administración pública con voluntad, llegamos al río de las verdades, con la diferencia que está seco.