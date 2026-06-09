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«Nos ponen la etiqueta de favoritos y está claro que no la rechazamos, nos sentimos una selección muy buena, pero se tiene que demostrar»

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Pedri • Mediocampista de España

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