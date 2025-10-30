Nos están robando el país usando la ley y la justicia como herramienta de represión: Ruth Lafosse

Tegucigalpa– La abogada Ruth Lafosse denunció que en Honduras se está ejecutando lo que calificó como una “estrategia de poder autoritario”, mediante la cual —según ella— el gobierno estaría utilizando la ley y la justicia como herramientas de represión política para silenciar a quienes piensan distinto.

“Nos están robando el país con mentira, con miedo, con botas y con poder. Usan la ley como una máscara para cometer ilegalidades, y la justicia como un arma para callar a quienes piensan diferente”, expresó Lafosse .

La abogada señaló que se está usando la fuerza del Estado para amedrentar a la ciudadanía, con el propósito de inhibir la participación electoral de quienes no comparten la línea oficialista.

“No quieren que vayamos a votar. Eso no puede estar pasando en una democracia”, advirtió.

Cuestiona acciones del Ministerio Público

Lafosse también se refirió a lo presentado recientemente por el fiscal general, Joel Zelaya, asegurando que esas actuaciones forman parte de lo que denominó “la ejecución del Plan Venezuela”.

“Lo que estamos viendo es sencillo: la ejecución del Plan Venezuela. Ese plan busca concentrar todo el poder, someter por completo al poder civil y cerrar el derecho a ejercer el voto”, explicó.

Según la abogada, este supuesto plan pretende instalar un fraude electoral que garantice la permanencia en el poder de quienes actualmente gobiernan.

“Han concentrado la fuerza del gobierno, de la bota y del fusil. Han sometido al poder civil y buscan impedir que el voto ciudadano tenga valor. Así es como se impone un régimen”, concluyó.LB