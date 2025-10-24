¡Nos están llevando al hartazgo!, el llamado de la academia a políticos del CNE y TJE

Tegucigalpa – El rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Odir Fernández, realizó hoy un enérgico llamado a los políticos del Consejo Nacional Electoral (CNE) y Tribunal de Justicia Electoral (TJE) y advirtió que ¡Nos están llevando al hartazgo!

El representante de la academia razonó que todos los días son noticias negativas y nos provocan incertidumbre.

Razonó que Juraron cumplir y hacer cumplir la constitución y las leyes, pero es lo que menos están haciendo.

Queremos hacerle un respetuoso pero enérgico llamado de atención a los representantes de los partidos políticos en el CNE y TJE, para que se limiten a hacer su trabajo, fortalecer la democracia, impulsen el proceso electoral y sobre todo, respeten la voluntad popular.



¡Nos… — Odir Fernández (@UNAH_Rectoria) October 24, 2025

A continuación Proceso Digital reproduce los escritos por el rector de la UNAH:

Queremos hacerle un respetuoso pero enérgico llamado de atención a los representantes de los partidos políticos en el CNE y TJE, para que se limiten a hacer su trabajo, fortalecer la democracia, impulsen el proceso electoral y sobre todo, respeten la voluntad popular.

¡Nos están llevando al hartazgo! Ya sea que se reúnan o no, cumplan con su trabajo o no, reciben siempre su sueldo. Jamás habían existido instancias electorales tan confrontadas, que lo único que están generando es una desmotivación en la ciudadanía para participar en el proceso electoral de noviembre.

Hay estudios que estamos realizando y nos confirman que la gente no quiere ir a ejercer el sufragio, debido a la desconfianza y preocupación, porque para los hondureños es más importante comer y trabajar.

Todos los días son noticias negativas y nos provocan incertidumbre.

Juraron cumplir y hacer cumplir la constitución y las leyes, pero es lo que menos están haciendo.

También le decimos a los candidatos: por favor, presenten propuestas y llamen al orden a sus activistas políticos que hoy están al frente del organismo electoral, para que en los últimos 35 días previos al proceso, nos den la paz que el pueblo necesita y la seguridad de un proceso electoral. (RO)