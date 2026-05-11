“Nos estamos quedando sin agua” advierte Alcaldía Municipal del Distrito Central 

Tegucigalpa– El director del sistema municipal de riesgo de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), Julio Quiñónez, alertó sobre la crítica situación del abastecimiento de agua en la capital, que prolongará la temporada de sequía.

El funcionario informó que los niveles actuales de las principales represas se mantienen bajos: 43 % en Los Laureles y 47 % en La Concepción. Sumado a ello, afirmó que cerca de un 20 % de esa capacidad no es utilizable, lo que reduce aún más la disponibilidad real del recurso.

“Literalmente no estamos quedando sin agua”, expresó Quiñónez, al señalar que el consumo actual debe reducirse de manera urgente para evitar un mayor colapso en el suministro.

El funcionario explicó que el inicio de la temporada lluviosa se ha retrasado significativamente, lo que ya ha generado más de 11 días consecutivos sin precipitaciones en mayo.

Quiñónez advirtió que la pérdida de cobertura vegetal y forestal agrava el problema, ya que cuando finalmente inicien las lluvias, el agua no será retenida adecuadamente por el suelo, reduciendo la recarga de las fuentes que alimentan las represas.

Represa San José

En ese sentido, expresó que las pocas fuentes de agua disponibles tendrán que ser sometidas a presión mientras se activa la represa San José, anunciada por el alcalde Juan Diego Zelaya, la cual entraría en operación hasta 2028.

“Mientras tanto, 2026 y 2027 vamos a tener que ver cómo”, advirtió, al referirse a un período crítico para la gestión del recurso hídrico en Tegucigalpa y Comayagüela.

El funcionario detalló que la alcaldía ya trabaja en un esquema de emergencia junto a la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS), que los llevaría a considerar aumentar más los racionamientos actuales.

“Vamos a tener que extender un poco más el tiempo en que se está entregando agua en algunos sectores y contratar algunas cisternas para poder abastecer algunos sectores que sabemos va a estar complicado”, explicó. AD