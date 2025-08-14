“Nos cubre el pueblo y la sangre de Cristo”, reacciona Mel Zelaya a audios filtrados por MP

Tegucigalpa – Ante os audios filtrados por el Ministerio Público denunciando un intento de asesinato, el asesor presidencial Manuel Zelaya, reaccionó que “nos cubre el pueblo y la sangre de Cristo”.

El fiscal general de la República, Johel Zelaya, informó este jueves sobre la captura de tres personas acusadas de integrar una conspiración para alterar el orden constitucional, impedir las elecciones generales de 2025 y atentar contra la vida del expresidente José Manuel Zelaya Rosales.

Los audios revelan una conspiración criminal para derrocar al gobierno de Xiomara Castro, evidenciando las perversas intenciones de sectores oscuros que buscan sabotear el proceso electoral y consumar el magnicidio planificado desde el golpe de 2009. Ahora tampoco podrán… https://t.co/xaLCJEBmo4 — Manuel Zelaya R. (@manuelzr) August 14, 2025

Ante lo anterior, el exmandatario señaló en su cuenta de X que “los audios revelan una conspiración criminal para derrocar al gobierno de Xiomara Castro, evidenciando las perversas intenciones de sectores oscuros que buscan sabotear el proceso electoral y consumar el magnicidio planificado desde el golpe de 2009”.

En ese orden, enfatizó “ahora tampoco podrán lograrlo, porque nos cubre el pueblo y la sangre de Cristo”.

Según el fiscal general de la República, el plan incluía acciones directas para desestabilizar el país y sabotear el proceso electoral. Entre el material probatorio figuran comunicaciones interceptadas, análisis técnicos y pericias que, según la Fiscalía, vinculan a los acusados con un esquema mayor de conspiración.

El titular del Ministerio Público añadió que la acusación podría ampliarse a otras personas y reiteró que el objetivo institucional es garantizar elecciones “limpias y democráticas”.

También subrayó que, pese a las críticas recibidas en julio cuando advirtió sobre la conspiración, las pruebas ya fueron presentadas ante los juzgados de criminalidad organizada. (RO)