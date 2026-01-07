Norris saldrá con el 1, Alonso seguirá con el 14 y Verstappen pasa al 3 en el Mundial

Redacción deportes – El campeón del mundo de Fórmula Uno, el inglés Lando Norris, llevará en su McLaren el número uno, mientras que el español Fernando Alonso mantendrá el 14 en su Aston Martin y el neerlandés Max Verstappen pasará a llevar el 3 en lugar del 33 en su Red Bull.

Otro español, Carlos Sainz, seguirá con el 55 en su Williams, informó la organización del Mundial este miércoles en un comunicado.

Los pilotos del Mundial eligen un número entre el 2 y el 99 para toda su carrera. Cuando el piloto abandona el deporte, el número queda reservado durante dos temporadas, lo que impide que los recién llegados en ese periodo los elijan.

Desde 2014, los pilotos pueden elegir la cifra que les acompañará durante su trayectoria en el campeonato. Antes se asignaba en función de la clasificación de cada equipo en el campeonato del año anterior, siempre según el comunicado.

El número uno, evidentemente, está reservado al vigente campeón.

Verstappen ya anunció el pasado 18 de diciembre que tomaría el 3, número que anteriormente portaba el australiano Daniel Ricciardo.

«No será el 33. Mi número favorito siempre fue el 3, salvo el 1. Ahora podemos cambiar. Será el 3. El 33 siempre estuvo bien, pero prefiero un solo 3 a dos 3. Siempre he dicho que representa el doble de felicidad, pero claro, ya tuve suerte en la F1», dijo entonces Max.

Por su parte, el «rookie» inglés Arvid Lindbland se ha decantado por el 41 en su temporada de estreno.

«Cuando tenía 14 años, el 14 de julio, y con el kart número 14, fui campeón del mundo. Desde ese momento no tuve ninguna duda de que el 14 es mi número», ha explicado Fernando Alonso a Fórmula Uno sobre la elección de su dorsal.

El monegasco Charles Leclerc eligió el 16. «Al final me decidí por el número 16, porque uno más seis es siete, y yo nací el 16 de octubre», explicó el monegasco sobre su elección», ha contado el piloto de Ferrari.

Lista completa de los números de los pilotos para la parrilla de F1 de 2026

#1 – Lando Norris (McLaren)

#3 – Max Verstappen (Red Bull).

#5 – Gabriel Bortoleto (Audi).

#6 – Isack Hadjar (Red Bull).

#10 – Pierre Gasly (Alpine)

#11 – Sergio -Checo- Pérez (Cadillac)

#12 – Kimi Antonelli (Mercedes).

#14 – Fernando Alonso (Aston Martin)

#18 – Lance Stroll (Aston Martin)

#16 – Charles Leclerc (Ferrari)

#23 – Alex Albon (Willams)

#27 – Nico Hulkenberg (Audi)

#30 – Liam Lawson (Racing Bulls)

#31 – Esteban Ocon (Haas)

#41 – Arvid Lindblad (Racing Bulls)

#43 – Franco Colapinto (Alpine)

#44 – Lewis Hamilton (Ferrari)

#55 – Carlos Sainz (Willams)

#63 – George Russell (Mercedes)

#77 – Valtteri Bottas (Cadillac)

#81 – Oscar Piastri (McLaren)

#87 – Oliver Bearman (Haas) EFE