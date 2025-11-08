Norris gana el sprint de Interlagos, que no acabó Piastri y Alonso concluyó sexto

Redacción deportes – El inglés Lando Norris (McLaren) reforzó su liderato en el Mundial de Fórmula Uno al ganar el sprint del Gran Premio de Sao Paulo (Brasil), el vigésimo primero del año, que se disputó este sábado en el circuito de Interlagos, donde su compañero y rival australiano Oscar Piastri -segundo en el campeonato- se tuvo que retirar, al accidentarse -sin lamentar daños- en la sexta de las 24 vueltas.

Norris, que había salido primero, capturó los ocho puntos que otorga la victoria en la prueba corta al anotarse, por delante de los Mercedes del debutante italiano Andrea Kimi Antonelli y el inglés George Russell -que fueron segundo y tercero, respectivamente-, el penúltimo sprint del año, que el doble campeón mundial español Fernando Alonso (Aston Martin) acabó sexto y su compatriota Carlos Sainz (Williams), decimoséptimo.

El cuádruple campeón neerlandés Max Verstappen (Red Bull) y el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que fueron cuarto y quinto, cruzaron la meta justo por delante del doble campeón mundial asturiano, una prueba en la que, antes de llegar a la primera curva de la última vuelta, el debutante brasileño Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) sufrió un espectacular y aparatoso accidente, del que, por fortuna, salió completamente ileso.

El séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton (Ferrari) fue séptimo y el francés Pierre Gasly (Alpine) cruzó la meta octavo, arañando el último punto en liza.

El argentino Franco Colapinto, recién renovado por Alpine para la próxima temporada, tampoco acabó, ya que abandonó al mismo tiempo que lo hizo Piastri, tras accidentarse -asimismo sin lamentar daños- en la misma zona que el australiano: la tercera de las quince curvas de la pista paulista. Provocando en esos momentos, la interrupción, con bandera roja, de una prueba que se reanudó veinte minutos después, por detrás del coche de seguridad.

Norris lidera ahora el Mundial con 365 puntos, nueve más que Piastri y con 39 sobre ‘Mad Max’, que sigue tercero en la general.

La sesión de calificación, que ordenará la formación de salida de la carrera de este domingo, arrancará a las tres de la tarde (las siete, en horario peninsular español; las 18.00 horas GMT). JS