Normativa cambiaria ordena y optimiza la subasta de divisas, indica economista

Tegucigalpa – La economista Nancy Ochoa detalló que la normativa cambiaria del Banco Central de Honduras (BCH), que entró en vigencia en las últimas horas, ordena y optimiza de menor manera el mecanismo de subasta de divisas.

“Lo que hace es mejorar operativamente lo que ya existe, la implementación del SAPP y que es el sistema de subasta de divisas, en conjunto con lo que es el SENDI (Módulo de Subasta de Divisas del Sistema Electrónico de Negociación de Divisas)”, indicó.

Para la economista al bajar las comisiones bancarias de 0.7 a 0.5, beneficiará a los demandantes de divisas.

“El hecho de que se modifiquen las comisiones bancarias a la baja, se reducen esas condiciones y al final beneficia a los demandantes de divisas”, dijo.

Ochoa señaló que al final el BCH lo que está haciendo es ratificar el control en el mercado cambiario, ratificar el mecanismo de subasta de divisas que ha sido fuertemente criticado, “pero dentro de esa centralización está dando luces de autonomía para las mismas instituciones financieras, en el sentido que les permitirá cierto nivel de tenencia para tener demanda de divisas en caso de montos menores”. explicó. VC