Normalización de la violencia incide en alarmante cifra de abusos sexuales contra menores en Honduras

Tegucigalpa – La oficial de Protección de la Niñez y Género del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), Nancy Zúniga, advirtió sobre la grave situación que enfrentan los menores en Honduras, luego de que la Fiscalía Especial de Protección a la Niñez revelara que, en promedio, cada tres horas un niño o niña es víctima de un posible abuso o agresión sexual en el país.

La funcionaria explicó que uno de los principales factores detrás de este fenómeno es la normalización de la violencia en la sociedad hondureña. “La alta tolerancia y exposición a la violencia crean un ambiente propicio para que estos hechos ocurran en el ámbito familiar, educativo y comunitario, generando una sociedad permisiva que muchas veces actúa como espectadora pasiva”, señaló.

Asimismo, indicó que influyen elementos culturales como el poco valor que se le otorga a la niñez y a las mujeres, el silencio por temor en las comunidades y la desconfianza en los sistemas de justicia y salud, lo que limita las denuncias. A esto se suma la baja inversión en programas de prevención, tanto a nivel estatal como municipal, lo que impide atacar de raíz el problema.

La representante de Unicef subrayó que gran parte de la violencia se origina en los hogares. “Es en la familia donde se aprende que el castigo es una forma de resolver conflictos, así como patrones de sumisión y abuso, lo que perpetúa conductas violentas de manera alarmante”, afirmó.

Ante este panorama, hizo un llamado urgente al Estado y a la sociedad a fortalecer la prevención, implementar acciones multisectoriales y promover respuestas centradas en la reparación y sanación de las víctimas, especialmente cuando se trata de niños y niñas.

Advirtió que otros factores también agravan la situación de la niñez en el país, como la deserción escolar, que deja fuera del sistema educativo a cerca de la mitad de los adolescentes, y la fragmentación familiar provocada por la migración, que obliga a muchos menores a vivir bajo el cuidado de terceros, debilitando sus redes de protección. JS