JN afina lista de aspirantes al Supremo, mientras convergen llamados a elección pacífica

Tegucigalpa – En relativa calma transcurren las horas previas a la presentación, por parte de la Junta Nominadora, del catálogo de al menos 45 postulantes al Supremo hondureño. Pero mientras llega el momento de conocer los finalistas para ocupar los 15 escaños de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), los llamados a ejecutar una elección pacífica vienen de todos los sectores de la sociedad.

– Dentro de lo razonable la Junta Nominadora presentará una lista de la que se puede escoger lo mejor de lo que evaluaron, estimó en analista Díaz Arrivillaga.

– La representante de la ONU en Honduras, llamó a la paz, en un marco respetuoso y pacífico, el país está muy politizado, hay mucha división y odio, por lo que el llamado es que todos apoyen el proceso, Honduras ocupa un cambio de narrativa”.

Esta semana el Parlamento hondureño no sesionó a la espera del listado, que se prevé, será enviado este viernes por parte de la Junta Nominadora de aspirantes a Magistrados de la Corte Suprema de Justicia. La última deliberación fue el pasado 12 de enero en una turbulenta y extendida sesión en la que se aprobó un abultado y cuestionado Presupuesto General para el ejercicio fiscal 2023.

Igualmente, en los días posteriores se volvió a debatir la legalidad o no de la actual Junta Directiva del Congreso Nacional, así como también los nombramientos del procurador y subprocurador de la República. Frente a la avalancha de críticas, el titular del Congreso, Luis Redondo ha anunciado para este viernes a las 6:00 de la tarde lo que llamó: “La verdad sobre la legalidad constitucional de la Junta Directiva”.

Relacionado al presidente Redondo, quien en algún momento reveló tener su propia lista de aspirantes mejor calificados para integrar el Supremo, en las últimas horas los diputados liberales Marlon Lara y Mauricio Villeda denunciaron presiones del jefe del Legislativo ante sus últimas votaciones en el hemiciclo.

Pese a que el proceso de selección de aspirantes a magistrados comenzó en octubre pasado con 185 profesionales del derecho, en las subsiguientes etapas la nómina se redujo a 82 luego de concluir las audiencias públicas el martes de esta semana. Previamente hubo prueba toxicológica, examen de conocimientos e investigación patrimonial.

103 abogados y notarios no lograron llegar a la parte final, entre ellos varios actuales funcionarios públicos y magistrados de la CSJ que vaca en funciones el 25 de enero.

Diversos sectores coinciden en la excelente labor de la Junta Nominadora.

En la lista de 82 sobrevivientes a colarse en la nómina final de 45, hay 52 hombres y 30 mujeres, por lo que tomando la igualdad de género, apenas siete mujeres quedarán al margen.

En el listado final siguen conocidos profesionales del derecho como: la exministra de DDHH, Ana Pineda; el comisionado de DDHH en el norte, Wilfredo Castellanos Hipp; el coordinador de los Tribunales de Sentencia, Mario Díaz; Tirza del Carmen Flores Lanza, hermana del asesor presidencial Enrique Flores.

También siguen en carrera: la excomisionada de Conaprev, Odalis Nájera; la exfiscal de DDHH, Aída Romero; el analista Raúl Pineda Alvarado; el exdirector del IPM, Damián Pineda Reyes; la jueza de los tribunales sampedranos, Norma Iris Coto; los expresidentes del CAH, Anny Belinda Ochoa, José Luis Guifarro y José María Díaz; el excanciller Milton Jiménez Puerto; y el fiscal adjunto del MP, Yuri Melara.

La Nominadora espera entregar la lista de al menos 45 postulantes a magistrados este viernes.

La Junta Nominadora quedó integrada desde el 29 de agosto de 2022. Sus integrantes fueron: Blanca Izaguirre y Rolando Milla por el Conadeh; Martha Durón y Tomás Andino por la Sociedad Civil; Mario Urquía y Reina Nájera por el Colegio de Abogados; Olban Valladares y Helui Castillo por el Cohep; María Elena Paz y Joel Almendares por las Centrales Obreras; Waldo Rivera Portillo y Yessenia Aguilar por las universidades; y Carlos Josué Padilla Eveline y Daysi Rodríguez por la CSJ.

Diversas instituciones nacionales e internacionales, al igual que personajes de la vida nacional han reconocido el papel de la Junta Nominadora a largo de los últimos cinco meses.

Carlos Josué Padilla, vocero de la Junta Nominadora dice a #ProcesoDigital que trabajan para entregar la lista con al menos 45 candidatos a magistrados este viernes al #CongresoNacional aunque la Constitución les faculta hasta el 23 de enero pic.twitter.com/DYlnH8NBru — Proceso Digital (@ProcesoDigital) January 20, 2023

A todo vapor para entregar nómina

El vocero de la Junta Nominadora, Josué Padilla dijo que trabajan en el llenado de la matriz de evaluación de las 82 personas que llegaron a la etapa final, la asignación de los puntajes basados en la ley especial que aprobó el Legislativo, así como la normativa interna aprobada por los proponentes.

“Estamos haciendo todo lo posible para terminar mañana (viernes), lo veo un poco complicado, pero vamos a tratar, en todo caso estamos discutiendo que si no la entregamos el viernes, al menos ya ir sacando quienes son las 45 personas con las notas más altas y después tratar de terminar el informe para remitirlo al Congreso Nacional”, explicó.

Detalló que están revisando cada uno de los expedientes, tomando en cuenta los estudios de postgrados, maestrías, especialidades, doctorados, hay puntajes para los cursos recibidos por los aspirantes y los reconocimientos, “todos estos aspectos deben ser revisados para establecer el puntaje correspondiente como se definió en la matriz de evaluación.

Padilla certificó que se respetó el debido proceso para cada uno de los postulantes.

Desglosó que la Junta Nominadora hizo uso de diferentes fuentes de información para conocer a cada uno de los postulantes. Se tuvo acceso a dos informes policiales sobre los candidatos, también un informe de la Comisión Nacional de Banca y Seguros sobre las transacciones, las actividades económicas de los aspirantes.

Igualmente, la Nominadora tuvo en su poder información del Servicio de Administración de Rentas (SAR), del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), el Ministerio Público, el Poder Judicial, la Procuraduría General de la República (PGR), el Tribunal Superior de Cuentas, entre otras fuentes.

“Hay cosas que uno no las puede llegar a observar, que no están en archivos públicos, que no son de conocimiento institucional, entonces es bien difícil cuando no tenemos ese tipo de información poderlo valorar, pero sí hay otros aspectos que están establecidos y tienen alguna afectación a la matriz al hacer la evaluación de los postulantes”, señaló.

Joel Almendares de la Junta Nominadora dice #ProcesoDigital que cumplirán con los plazos y este viernes enviarán el listado al #CongresoNacional con al menos 45 postulantes a magistrados para la siguiente Corte Suprema de Justicia pic.twitter.com/7DLPquQcGo — Proceso Digital (@ProcesoDigital) January 20, 2023

Cumplirán con los tiempos

El representante de las centrales obreras, Joel Almendares, garantizó que la Junta Nominadora cumplirá con el tiempo para entregar el listado final de postulantes.

“Nosotros vamos a cumplir con los tiempos, al nomás tenerla la vamos a dar conocer a los medios para que le haga saber al pueblo hondureño”, dijo a Proceso Digital.

Señaló que la Junta Nominadora ha demostrado a la sociedad que cuando tocó desvelo o laborar los fines de semana, los integrantes lo hicieron con el firme compromiso con Honduras.

Almendares comentó que la Junta Nominadora tiene una planificación y que lo está ejecutando de manera transparente.

El integrante suplente de las centrales obreras, indicó que se está revisando los expedientes de los 82 postulantes supervivientes del proceso y deseó que de la lista final salga una “buena Corte Suprema de Justicia”.

Valoró los esfuerzos de los 185 postulantes y de la ciudadanía que participó en el proceso de preguntas, tachas y denuncias.

Sobre las mujeres participantes, manifestó que se está evaluando cómo resultan en los puntajes y espera que salgan bien calificadas.

CN debe rematar el gran trabajo de la JN

El excandidato presidencial con la Democracia Cristiana, Efraín Díaz Arrivillaga, rescató como satisfactorio el trabajo realizado por la Junta Nominadora, a pesar de la complejidad por la tarea encomendada de seleccionar a los mejores candidatos al Supremo.

El proceso de selección entablado por los nominadores le otorga mucho valor a la integración del próximo pleno de la Corte Suprema de Justicia. “Aspiramos a tener una Corte independiente, hasta donde eso sea posible, un Poder Judicial y un sistema de justicia más eficiente”.

El analista citó que no encuentra ninguna razón para creer que la situación se podría desbordar con actos de violencia, incluso Mel Zelaya y Tomás Zambrano hicieron un llamado a sus bases para que no lleguen a los bajos del Legislativo el próximo 25 de enero, que es el día señalado para votar un nuevo Supremo.

“Hay mucha especulación sobre todo esto, hay quienes pretenden poner dudas sobre el proceso, no solamente al trabajo de la Junta Nominadora, sino a lo que sucederá en el Congreso”, aseveró.

Díaz Arrivillaga llamó a no estar suponiendo cosas que ni siquiera han pasado a estas alturas de la elección de los magistrados. “He escuchado a diputados de Libre expresar que serán respetuosos de lo que propondrá la Junta Nominadora”, describió.

Sin embargo, mencionó que efectivamente hay gente interesada en que haya crisis, al tiempo que refirió que el peor escenario sería que no haya elección y se quede el pleno que opera en estos momentos.

Concluyó asegurando que “los diputados tienen que hacer acopio de los intereses de la nación y por los votantes que los eligieron para que les permita tomar las mejores decisiones”.

Alice Shackelford, representante de la ONU en Honduras.

Fortalecer estado de derecho: ONU

El proceso de la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia (CSJ), servirá para fortalecer el estado de derecho, dijo en las últimas horas la coordinadora residente de Naciones Unidas en Honduras, Alice Shackelford.

Según la funcionaria, Honduras está comprometida a fortalecer el estado de derecho con esta nueva elección del Supremo.

Agregó que el proceso debe de ser de una forma demócrata, ordenada y respetuosa bajo el marco de la ley.

Señaló que el proceso ha sido marcado en la ley con la Junta Nominadora y ha sido transparente todo el proceso, “tenemos confianza y se sigue la veeduría del mismo, por lo que le pedimos a la población también ser veedor del proceso”.

“El llamado es a la paz, en un marco respetuoso y pacífico, el país está muy politizado, hay mucha división y odio, por lo que el llamado es que todos apoyen el proceso, Honduras ocupa un cambio de narrativa”, apuntó.

Respaldo a JN y oportunidad para mejorar la justicia

Varias organizaciones, como La Red por la Equidad Democrática en Honduras (REDH) y Articulación Ciudadana, respaldaron el trabajo realizado por la Junta Nominadora y los invitaron a no aceptar presiones al momento de presentar la lista de al menos 45 aspirantes a la CSJ.

La REDH, a través de un comunicado, indicó que la expectativa que refleja toda la ciudadanía es que la Junta Nominadora seleccione las 45 personas más idóneas al cargo de magistrados y magistradas, con el más alto perfil bajo los distintos criterios de evaluación que se están utilizando.

“Con suma preocupación, observamos que diferentes sectores alertan sobre la configuración de escenarios de arreglos extralegales, fuera del escenario público, de concretarse estos tradicionales acuerdos bajo la mesa, se destruiría el trabajo de la Junta Nominadora y la deliberación democrática de la elección en el Congreso, las reglas de este proceso están definidas en la Constitución de la República y en la normativa aprobada por el Congreso Nacional, pretender cambiar las reglas y acomodarlas para elegir fuera de la legislación, sólo sumaría a la deslegitimación y desencanto ciudadano con la política y los políticos”, señala la REDH.

Instan a los diputados a que realicen un verdadero ejercicio de ciudadanía y democracia, así como lo realizó el pueblo hondureño durante las últimas elecciones generales. Este es el momento de demostrar que están a la altura del pueblo que los eligió y convertir esta elección en una fiesta democrática, de fortalecimiento del estado de derecho y no en un día oscuro para Honduras.

De su lado, Articulación Ciudadana afirma que “cada diputado y diputada tiene una oportunidad histórica de demostrar al pueblo hondureño que les observa atentamente, que legislan en favor de la justicia y el bien común, y no en beneficio de pequeños grupos que se benefician de la impunidad, de lo contrario, el pueblo y la historia les juzgará”.

Además, reconocieron que se ha brindado apertura a la participación ciudadana, y publicidad transparente lo que constituye un avance sustancial en materia de selección de altas autoridades.

Sin embargo, remarcan que la depuración se quedó corta, porque hay algunos candidatos que “lograron burlar los controles o la falta de ellos”, por lo que piden a la JN ser estrictos con la matriz de evaluación y exhortan a excluirlos de la nómina que será enviada al Congreso Nacional. PD

Los 82 postulantes finales

1. Aída Patricia Martínez Linares

2. Anabelly Suyapa Medina Moncada

3. Ana Pineda Hernández

4. Carlos Alberto Cobos

5. Carlos Alberto Gómez

6. Dunia Aracely Herrera Anduray

7. Edward Terencio Navarro Miranda

8. Edwin Alberto Anemis López

9. Felipe René Speer Laínez

10. Francibel Zepeda Castro

11. Francisca Villela Zavala

12. Francisco Javier Mejía Sánchez

13. Gerardo Enrique Gómez Cobos

14. Gessenia López Zepeda

15. Gloria Bertila Oyuela Carrasco

16. Ismael Molina Rodríguez

17. José Luis Arévalo Sandoval

18. José Ricardo Pineda Medina

19. José Luis Valladares Guifarro

20. José Mauricio Salazar

21. Juan Wilfredo Castellanos Hipp

22. Julio César Lagos Reyes

23. Karen Lizeth Martínez Ponce

24. Liliana Patricia Paz Paguada

25. Luis Alonso Discua Cerrato

26. Marcio Beyran Membreño Villela

27. Marcio Said Barahona Salgado

28. Manuel Enrique Cálix Bonilla

29. Marco Vinicio Montes Tavarone

30. María de Jesús Palacios Zelaya

31. Mario Rolando Díaz Flores

32. Marta Delia Merino Conde

33. Mario Donaldo Acosta Cárcamo

34. Marvin Oswaldo Ferrera Alvarenga

35. Marvin Rigoberto Espinal Pinel

36. Miguel Ángel Cardona Rivera

37. Nancy Carolina Sandoval Escoto

38. Nelson Martínez Reyes Morales

39. Oliver Erazo Gómez

40. Raúl Antonio Ramos

41. Rebeca Lizette Raquel Obando

42. Sandra Lizeth Avelar Rajo

43. Tirza del Carmen Flores Lanza

44. Wagner Vallecillo

45. Walter Raúl Miranda Sabio

46. Wendy Carolina Escobar Cantarero

47. Walton Rolando Bouloy Cabrera

48. Alejandro Hernández Oyuela

49. Isbela Bustillo Hernández

50. Odalis Aleyda Nájera

51. Roy Pineda Castro

52. Sonia Marlina Dubón

53. Aída Estela Romero Reyes

54. Aníbal Federico Izaguirre Maradiaga

55. Antonio Isaac Martínez Dubón

56. Damián Gilberto Pineda Reyes

57. José Joaquín Lizano

58. José Raúl Pineda Alvarado

59. Luis Fernando Padilla Castellanos

60. Malcon Eduardo Guzmán Valladares

61. Norma Iris Coto

62. Rubenia Esperanza Galeano Barralaga

63. Anny Belinda Ochoa

64. Danelia Ferrera Turcios

65. Danelia Gramizel Garay Caballero

66. Daniel Arturo Sibrián

67. Edin Yobany de la O Ramos

68. Gaudy Bustillo

69. Hermes Omar Moncada

70. José María Díaz

71. Linda Patricia Reyes Interiano

72. Marcía Núñez Ennabe

73. Mario Alejandro Calderón

74. Marco Tulio Barahona

75. Miguel Fernando Ruiz

76. Milton Jiménez Puerto

77. Nelson Danilo Mairena

78. Nery Mauricio Miranda

79. Pablo Emilio Reyes

80. Roxana Liceth Morales

81. Rubén Rivera Flores

82. Yuri Melara