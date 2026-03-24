Nombrar como Fiscal a postulante mejor evaluada, pide Maribel Espinosa que advierte “trasfondo politiquero”

Tegucigalpa – La exdiputada Maribel Espinoza solicitó hoy nombrar como fiscal general de la República a la postulante mejor evaluada en el proceso de selección reciente (Jenny Gabriela Almendares Flores)

Que no se quede el Fiscal General Adjunto o la postulante mejor evaluada revelará un trasfondo politiquero.

“De acontecer otra cosa, entonces podemos pensar que hay un trasfondo politiquero liderado por el PN”, escribió la exdiputada.

Ante el Juicio Político es inminente destitución del Fiscal General, por lo que veo.



Espero que esta vez, en el CN hagan lo correcto:



O dejan al Fiscal adjunto en ausencia del FG hasta terminar el periodo en que fue electo; o nombran a quien resultó ser la postulante mejor… pic.twitter.com/0DsI0OidsO — Maribel Espinoza (@MaribelE59) March 24, 2026

Ante el Juicio Político es inminente la destitución del Fiscal General, por lo que veo, opinó.

O dejan al Fiscal adjunto en ausencia del FG hasta terminar el periodo en que fue electo; o nombran a quien resultó ser la postulante mejor evaluada en el proceso de selección reciente, expuso.

El actual fiscal general, Johel Zelaya, se encuentra suspendido de su cargo al afrontar un proceso de juicio político.

Sin embargo, para Espinoza su destitución es inminente, por lo que planteó dos posibles escenarios en su sustitución. (RO)