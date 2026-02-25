Nombran al nuevo rector de la Universidad de Agricultura

Tegucigalpa – Este martes se procedió al nombramiento de Roy Meníjivar como rector de la Universidad Nacional de Agricultura (UNAG), de Catacamas en el departamento de Olancho, oriente de Honduras.

– Roy Menjívar asume oficialmente la dirección de la institución para el nuevo período académico.

El nuevo rector dijo que uno de sus principales retos es resolver la virtualidad estudiantil para instaurarlo en ese centro de educación superior y que los estudiantes vuelvan a la presencialidad.

Igualmente, señaló que la gobernabilidad es clave para el funcionamiento de la UNAG.

Pidió a las autoridades gubernamentales que crean en la academia y el recurso humano de la institución, y que los proporcione el acompañamiento necesario para resolver los problemas de la UNAG.

Intervención del CN

El pasado 11 de febrero, el Congreso Nacional aprobó una nueva intervención bajo el nombre de “comisión de gestión” en la Universidad Nacional de Agricultura (UNAG).

Esta es la tercera intervención que sufre la UNAG, la primera en 2017 y la segunda en 2022.

El proyecto aprobado consiste en la creación de una comisión para la gestión para que ejerza la función de auditoría forense mediante el Tribunal Superior de Cuentas (TSCV) y otras entidades externas.

La comisión asume las funciones propias como máximo órgano administrativo hasta la designación del Consejo Superior Universitario, la Junta de Dirección Universitaria y la rectoría.

Asimismo, se suspende las atribuciones del Consejo Superior Universitario para darle las atribuciones a la comisión de gestión.

La duración de la comisión de gestión es de un año y estará conformada por cinco profesionales universitarios, de las cuales, tres de ellos serán nombrados por una comisión especial del Congreso Nacional designado, un representante de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) y un egresado de la UNAG. JS