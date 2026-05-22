Intervenida la DIPAMPCO tras asesinato de cinco agentes

Tegucigalpa – Las autoridades de la Secretaría de Seguridad anunció la intervención operativa y administrativa para Dirección Policial Antimaras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO), tras lo ocurrido tras un operativo en la aldea de Corinto de Omoa, Cortés, luego del asesinato de cinco agentes.

– La comisión permanecerá mientras dure la investigación del suceso.

– La Dipampco era la institución emblema del gobierno anterior y se investigarán muchas de sus actuaciones, dijo el ministro Velásquez.

La medida de intervención busca revisar procedimientos internos, fortalecer los controles institucionales y garantizar un funcionamiento más eficiente dentro de la unidad policial.

Comisión de alto nivel

Se espera un informe técnico y transparente de parte de la comisión de alto nivel. La comisión de alto nivel estará integrada por: el sub secretario de Estado en el Despacho de Asuntos Interinstitucionales, el inspector general de la Policía Nacional, el director de Inteligencia Policial, el rector de la Universidad Nacional de la Policía de Honduras (UNPH) y el director de Asuntos Insterinstitucionales Comunitarios

Asimismo, se detalló que la comisión trabajará en coordinación con distintos entes de seguridad con el fin de transparentar las actuaciones y fortalecer la confianza ciudadana.

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El secretario de Seguridad, Gerzon Velásquez confirmó en conferencia de prensa la intervención de la Dirección Policial Antimaras y Pandillas (Dipampco) luego de la masacre y nuevamente se solidarizó con las familias y calificó el hecho como cruel y lamentable.

Indicó que ya se emitió el acuerdo ejecutivo para que la comisión interventora tenga amplias facultades para esclarecer el hecho, a fin de deducir responsabilidades a los encausados.

Según el comunicado oficial, los funcionarios policiales participaron en un allanamiento contra una estructura criminal ligada al narcotráfico, presuntamente dirigida por Heber Noé Argueta Zavala. Durante la operación se produjo un fuerte enfrentamiento armado en el que los agentes fueron superados, posteriormente raptados y asesinados.

El ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez.

Las víctimas fueron identificadas como el subcomisario Lester Josué Amador Herrera y los agentes Dailin Francisco Elvir Quintanilla, Leonel Alejandro Valdez Núñez, Nels Makley Eguigure Benavidez y Emerson Josué Canales Fúnez.

La Secretaría de Seguridad recordó que el mando y control de la operación estaba bajo responsabilidad del equipo directivo de la DIPAMPCO, por lo que ordenó la suspensión inmediata del director, subdirector y jefe de operaciones de la unidad mientras avanzan las investigaciones internas para deducir responsabilidades.

Los agentes policiales asesinados en Corinto.

Las autoridades informaron que unidades especiales de la Policía Nacional ya recibieron instrucciones para desarrollar acciones de búsqueda, localización y captura de los responsables de la masacre, considerada una de las más graves contra cuerpos de seguridad en los últimos años.

El informe también revela que el operativo se realizó sin seguir los protocolos institucionales de legalidad, seguridad y acompañamiento judicial, situación que derivó en la suspensión inmediata del director, subdirector y jefe de operaciones de la DIPAMPCO mientras avanzan las investigaciones internas.

Se enfatizó que la intervención durará mientras dure la investigación y se seguirán todos los procesos de transparencia. LB