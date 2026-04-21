Nombran comisión legislativa para convocatoria a candidatos al CNE y TJE

Tegucigalpa – El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, nombró este lunes la comisión especial encargada de hacer la convocatoria para elegir los funcionarios faltantes en el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral ((TJE).

– Se escogerá a los sustitutos de Marlon Ochoa y Karen Rodríguez en el CNE; y de Mario Morazán, Lourdes Mejía y Gabriel Gutiérrez en el TJE.

La comisión está integrada por: Antonio Rivera Callejas (coordinador), Francis Cabrera (secretario), Lissi Matute Cano (secretario), Godofredo Fajardo, Alex Ordoñez, Erika Urtecho, Luz Angélica Smith, Eder Mejía, Oswaldo José Ramos, Carlentón Dávila, Fernando Castro y David Manaiza.

Los miembros alternos de la comisión serán: Marcos Paz, Germán Altamirano, Allan Padilla e Isvela Álvarez.

El diputado del Partido Nacional, Antonio Rivera Callejas, detalló que los requisitos para ser consejero del CNE son: ser hondureño por nacimiento, mayor de 30 años, título universitario, idoneidad y estar en el pleno ejercicio de sus derechos.

Para ser magistrado en el TJE los requisitos son: hondureño por nacimiento, ciudadano en el goce del ejercicio de sus derechos, abogado con más de 10 años de experiencia y mayor de 35 años.

En el caso del TJE, explicó que los postulantes deben someterse a pruebas toxicológicas y psicométricas realizadas por el personal designada por la comisión legislativa.

Rivera Callejas comunicó que a partir del martes 21 de abril hará la convocatoria oficial y empezará a recibir solicitudes de postulaciones y que este plazo finalizará el domingo 26.

No descartó que los reemplazos en estos cargos sean activistas políticos, indicando que hasta donde se puede despolitizar los órganos electorales. AG