Nombran cargos en Conatel, 911, Hidrocarburos, Infop, Cultura, Inhgeomin y DDHH

Tegucigalpa – El presidente Nasry Asfura designó a Henry Francisco Acosta Cuesta como subsecretario de Hidrocarburos en la Secretaría de Energía, según un mensaje oficial publicado por la Presidencia de Honduras este domingo.

El presidente Nasry Asfura nombró a Henry Francisco Acosta Cuesta como Subsecretario de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía.



Este nombramiento forma parte de un equipo técnico que impulse el desarrollo.#HondurasVamosAEstarBien pic.twitter.com/pLRVxwYYcv — Presidencia de Honduras (@hnpresidencia) February 23, 2026

El nombramiento se enmarca en la conformación de un equipo técnico orientado a impulsar el desarrollo del sector energético del país, de acuerdo con la información emitida por la Casa Presidencial.

Hasta el momento, no se han proporcionado detalles adicionales sobre las prioridades inmediatas de la gestión en políticas relacionadas al cargo que asume Acosta.

También juró Edgardo Loucel como Director Ejecutivo del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), Fernando Anduray como Comisionado Presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), Lester Octavio Carías Arias como Subdirector Ejecutivo del Sistema Nacional de Emergencias 911, Elvin Lenin Cabrera Hernández como Subsecretario de la Secretaría de las Culturas, las Artes y los Patrimonios de los Pueblos de Honduras, Enrique Flores Rodríguez como Secretario General de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), Estela María Mejía Valladares como Subdirectora Ejecutiva de Manejo y Desarrollo Forestal del Instituto de Conservación Forestal (ICF).

Se nombró a César Augusto Cáceres como comisionado propietario y a Grace Mariela Sierra Cruz como comisionada suplente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), fortaleciendo la rectoría y modernización del sector.

Para el desarrollo social y vivienda, el mandatario nombró a Francis Argeñal como secretaria de Vivienda y a Sumay Josselyne Palacios como subsecretaria de Vivienda, con el compromiso de impulsar políticas de acceso a soluciones habitacionales y ordenamiento territorial.

En el ámbito de educación y formación, se designó a Denis Cáceres Valladares como subsecretario de Asuntos Técnicos de la Secretaría de Educación.

El presidente Asfura también realizó nombramientos en áreas clave para el desarrollo sostenible y la cohesión social y en ese sentido, designó a Dania María Baca que asumió como subdirectora y Carlos Antonio Carbajal como gerente administrativo del Instituto Hondureño de Geología y Minas (Inhgeomin).

Asimismo, Nelson Javier Barahona fue designado gerente administrativo de la Secretaría de Derechos Humanos.

En el ámbito de la gestión de riesgos y emergencias, el presidente Asfura nombró a Luis René Suazo Peña como subsecretario de Prevención de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco), reforzando la capacidad del Estado para la atención oportuna y la prevención de desastres.

Finalmente, el mandatario designó a Nolvia Patricia Herrera Espinoza como secretaria de Asuntos de la Mujer, con el objetivo de fortalecer las políticas públicas orientadas a la protección de derechos, la inclusión y el empoderamiento de las mujeres hondureñas.

El presidente Asfura nombró a Edgardo Loucel como Director Ejecutivo del Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP).



Fortalecer la formación técnica y profesional, clave para generar oportunidades de empleo y desarrollo para los hondureños.#HondurasVamosAEstarBien pic.twitter.com/FH6JAJqCWy — Presidencia de Honduras (@hnpresidencia) February 23, 2026

El presidente Nasry Asfura nombró a Fernando Anduray como Comisionado Presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL).



Este nombramiento fortalece la rectoría y regulación del sector de telecomunicaciones.#HondurasVamosAEstarBien pic.twitter.com/nBI8NxWrxo — Presidencia de Honduras (@hnpresidencia) February 23, 2026

El presidente Nasry Asfura nombró a Nelson Javier Barahona como Gerente Administrativo de la Secretaría de Derechos Humanos. pic.twitter.com/io2iEWkQyu — Presidencia de Honduras (@hnpresidencia) February 23, 2026

El presidente Nasry Asfura nombró a Lester Octavio Carías Arias como Subdirector Ejecutivo del Sistema Nacional de Emergencias 911.#HondurasVamosAEstarBien pic.twitter.com/Eyk6JsfkSx — Presidencia de Honduras (@hnpresidencia) February 23, 2026

El presidente Asfura nombró a Elvin Lenin Cabrera Hernández como Subsecretario de la Secretaría de las Culturas, las Artes y los Patrimonios de los Pueblos de Honduras.



El Gobierno fortalece la promoción, protección y puesta en valor de la identidad cultural y el patrimonio. pic.twitter.com/09tlgoNaAs — Presidencia de Honduras (@hnpresidencia) February 23, 2026

El presidente Nasry Asfura nombró a Enrique Flores Rodríguez como Secretario General de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI).



Se fortalece la correcta administración de los bienes incautados, en el marco del compromiso con la transparencia y el orden. pic.twitter.com/0zhUxhVEPg — Presidencia de Honduras (@hnpresidencia) February 23, 2026