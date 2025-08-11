Nombran al español Javier López como DT del Motagua tras destitución de Diego Vázquez

Tegucigalpa – El Fútbol Club Motagua confirmó este lunes el nombramiento del español Javier López como director técnico del club capitalino.

López sustituye al argentino Diego Vázquez que fue destituido por malos resultados tras no obtener puntos en el Torneo de Apertura 2025.

El español es un entrenador con Licencia UEFA Pro y una sólida trayectoria en clubes como el Real Madrid, Atlante y Lugo.

Destacó que López posee experiencia, disciplina y mentalidad ganadora para fortalecer el vuelo del Ciclón Azul.

López ha dirigido las fuerzas básicas del Real Madrid, el Atlánte y Cimarrones de México, Lugo de España y el Antigua FC de Guatemala. AG