Nombran a Yaudet Burbara como gerente de la ENP, además es comisionado para el sector logístico y regidor de SPS

Tegucigalpa – El presidente Nasry Asfura juramentó este viernes a Yaudet Burbara Jr como gerente general de la Empresa Nacional Portuaria (ENP).

– Burbara es actual regidor de la municipalidad de San Pedro Sula y ministro comisionado presidencial para el desarrollo del sector logístico.

Burbara afirmó que trabajará para promover la inversión y el empleo.

La nueva administración tendrá que agilizar el comercio exterior, reducir tiempos y costos operativos, atraer inversión y fortalecer la competitividad de Honduras como plataforma logística regional.

El gobierno justificó este nombramiento debido a la trayectoria empresarial y experiencia de Burbara para impulsar una articulación eficiente entre el sector público y privado.

