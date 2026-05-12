Nombran a Sandra Ponce como embajadora en Alemania y Rafael Sierra en Panamá

Tegucigalpa – La canciller hondureña Mireya Agüero juramentó a tres nuevos embajadores del servicio exterior con miras a fortalecer las relaciones con los gobiernos de Alemania, Panamá y República Dominicana.

La secretaria de Relaciones Internacionales, juramentó como nueva Embajadora de Honduras ante la República Federal de Alemania a Sandra Yamileth Ponce Aguilera, seguidamente a Ernesto Alfonso Pumpo, como nuevo Embajador de Honduras en República Dominicana, también designó a Rafael Fernando Sierra Quesada, como Embajador de Honduras ante la República de Panamá.

Con estos nombramientos se prevé que el exterior el Gobierno de Honduras continúe fortaleciendo las relaciones comerciales, culturales, diplomáticas, para lograr una atención en el exterior más confiable y cercano a la diáspora hondureña. JS