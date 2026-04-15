Nombran a Humberto López Villamil Ochoa como embajador de Honduras ante Costa Rica

Tegucigalpa – La Secretaria de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, Mireya Agüero, juramentó hoy a Humberto López Villamil Ochoa, como nuevo embajador de Honduras ante Costa Rica.

El nuevo embajador expresó que es un gran honor asumir la misión con el fin de seguir fortaleciendo las relaciones diplomáticas y comerciales con el hermano país centroamericano.

Las relaciones diplomáticas entre Honduras y Costa Rica se fundamentan en una trayectoria histórica de hermandad centroamericana, una interdependencia estratégica en temas de seguridad, comercio y cooperación técnica.

El nombramiento del Embajador Humberto López Villamil, viene a fortalecer y profesionalizar el servicio exterior hondureño acreditado ante el Gobierno de Costa Rica, indicó la Cancillería hondureña. (RO)