Nombran a Gustavo Boquín como titular de la UMAPS

Tegucigalpa – El edil del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, juramentó este lunes a Gustavo Boquín como el nuevo titular de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS).

La gestión de Boquín a cargo de la UMAPS estará enfocada en mejorar los servicios de agua potable y acercarlos a la comunidad de la capital hondureña.

Boquín ejerció como presidente de la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción (Chico) en el período 2024-2026.

La UMAPS se encarga de la administración y prestación de los servicios públicos municipales de agua potable, alcantarillado sanitario y drenaje pluvial en el Distrito Central.Gustavo Boquín también integró la junta interventora de Invest-H durante la pandemia de Covid-19 luego de la cuestionada compra de hospitales móviles. AG