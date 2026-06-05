Nombran a Ever Danilo Mejía como nuevo director de la DLCN en sustitución del general Ramiro Muñoz

Tegucigalpa– El Fiscal General, Pablo Reyes juramentó a Ever Danilo Mejía como nuevo director de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), cargo que asumió en sustitución del general en condición de retiro Ramiro Fernando Muñoz Bonilla.

–La decisión del cambio de autoridades en la DLCN fue decisión unánime del Consejo de Seguridad Nacional.

La designación fue aprobada de manera unánime, marcando el inicio de una nueva etapa al frente de una de las dependencias encargadas de combatir el narcotráfico y los delitos relacionados con el crimen organizado en Honduras.

Con este nombramiento, Muñoz Bonilla queda oficialmente separado de sus funciones como titular de la DLCN, cargo para el que había sido juramentado en marzo del presente año.

Aunque no se detallaron las razones del relevo, las autoridades confirmaron que el proceso de transición se realizará conforme a los procedimientos establecidos para garantizar la continuidad de las operaciones de la institución.

Ever Danilo Mejía asumió la responsabilidad de dirigir las estrategias, investigaciones y acciones encaminadas a la lucha contra las estructuras dedicadas al tráfico de drogas y otros delitos conexos que operan en el país.

La Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico desempeña un papel clave dentro de los esfuerzos de seguridad y justicia, coordinando operativos e investigaciones junto a otras instituciones nacionales e internacionales.

Se espera que en los próximos días las autoridades amplíen detalles sobre los objetivos y líneas de trabajo que impulsará la nueva administración al frente de la DLCN.

El nombramiento se produce en un contexto en el que las autoridades mantienen operaciones permanentes para enfrentar las actividades del narcotráfico y fortalecer los mecanismos de combate al crimen organizado en el territorio nacional. IR